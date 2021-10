Η Beyoncé και ο JAY-Z τρώνε πίτσα και πίνουν σαμπάνια στο clip «Date Night» της Tiffany & Co.

Στο βίντεο εμφανίζεται και η Blue Ivy.

Η Beyoncé και ο JAY-Z δείχνουν πιο ερωτευμένοι από ποτέ στο τελευταίο βίντεο για την καμπάνια «About Love» της Tiffany & Co.

Η αλυσίδα κοσμηματοπωλείων πολυτελείας έδωσε στη δημοσιότητα το bonus clip «Date Night» της καμπάνιας «About Love», στο οποίο πρωταγωνιστεί το διάσημο ζευγάρι και κάνει μία ξεχωριστή εμφάνιση η μεγαλύτερη κόρη τους, Blue Ivy.

Το βίντεο ακολουθεί τη βραδινή έξοδο των Carters, η οποία περιλαμβάνει βόλτα με αυτοκίνητο, πίτσα και άφθονη σαμπάνια.

Το «Date Night», το οποίο διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη, είναι εμπνευσμένο από μια εμβληματική σκηνή από την κλασική ταινία «Breakfast at Tiffany’s» και ξεκινά με την Beyoncé να κινείται μέσα στο Μανχάταν στο πίσω κάθισμα μιας Rolls-Royce.

Στο βίντεο, υπό τους ήχους του «Put Your Head on My Shoulder» του Paul Anka και του «Three O’ Clock In The Morning» του Bert Kaempfert, η Beyoncé μαδάει τα φύλλα μίας κίτρινης μαργαρίτας ενώ κάθεται δίπλα στο άλλο της μισό, τον JAY-Z.

Προς το τέλος του βίντεο, η Blue Ivy εμφανίζεται να τρέχει πίσω από το αυτοκίνητο και τελικά να επιβιβάζεται στο όχημα, με την ευτυχισμένη οικογένεια να γελάει και να αστειεύεται.

Κατά τη διάρκεια της νυχτερινής εξόδου τους, οι Carters φορούν μια ποικιλία από απίστευτα κομμάτια του Γάλλου σχεδιαστή κοσμημάτων Jean Schlumberger (Ζαν Σλυμπερζέ).

Ο JAY-Z φοράει τη θρυλική καρφίτσα Bird on a Rock, ενώ η Beyoncé φοράει επίσης σχέδια του Schlumberger, συμπεριλαμβανομένου ενός δαχτυλιδιού με διαμάντι άνω των 10 καρατίων, καθώς και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια Ribbon Fan με διαμάντια άνω των έξι καρατίων συνολικά.

Ο Jean Schlumberger ήταν περισσότερο γνωστός για τα κοσμήματα που προτιμούσε η ελίτ της υψηλής κοινωνίας στις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Είναι απόλυτα ταιριαστό το γεγονός ότι τα απαράμιλλα σχέδιά του συνεχίζουν την κληρονομιά του με δύο από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του σημερινού δημιουργικού πεδίου όπως η Beyoncé και ο JAY-Z, υπογραμμίζει η Tiffany & Co.