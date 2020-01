Beyoncé: Οι fan είναι πεπεισμένοι ότι θα τραγουδάει το θέμα της επόμενης James Bond ταινίας

Ο πρώτος κανόνας που γνωρίζουν πολύ καλά οι fan της Beyoncé λέει πως όταν η αγαπημένη τους τραγουδίστρια δημοσιεύει κάτι ποτέ δεν το κάνει τυχαία. Ξεκινώντας από αυτό, μπορούμε τώρα να σας πούμε τι συνέβη τι τελευταίες ώρες που τόσο πολύ έχει εξιτάρει τη φαντασία των θαυμαστών της pop star.

Πριν από λίγες μέρες και πιο συγκεκριμένα στις 8 Ιανουαρίου, η Queen B ανέβασε στο Instagram μια φωτογραφία της από τις Χρυσές Σφαίρες ενώ έπινε ένα Martini. Το εν λόγω κοκτέιλ δεν είναι μόνο το αγαπημένο της, αλλά και το αγαπημένο του James Bond. Πολλοί στο fandom της σκέφτηκαν ότι θα μπορούσε να είναι μια κρυφή ένδειξη για να πει στο κόσμο ότι θα τραγουδήσει το κύριο θέμα του soundtrack της νέας ταινίας του πράκτορα 007, με τίτλο «No Time to Die».

The rumored feature in the new James Bond film soundtrack.

1. The clock in the IVY PARK x Adidas ad points to 4 and 10. The new James Bond film, “No Time To Die”, will be released on April 10 (4/10) in the US.

2. James Bond’s signature drink is a Martini. #Beyonce #beyhive pic.twitter.com/WGmBnZHnia

— Sophia Aguila (@Piaaguila28) January 10, 2020