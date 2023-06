Η Beyoncé φόρεσε το τζιν του φωτογράφου της στο εξώφυλλο «Dangerously In Love»

Η ιστορία της φωτογράφησης της Beyoncé για το «Dangerously In Love».

Αυτόν τον μήνα συμπληρώνονται 20 χρόνια από την κυκλοφορία του εμβληματικού πρώτου προσωπικού άλμπουμ της Beyoncé, με τίτλο «Dangerously In Love», και για να γιορτάσει την επέτειο – ορόσημο, ο διάσημος φωτογράφος Markus Klinko μίλησε για τη φωτογράφιση του εξωφύλλου.

Ο Klinko δήλωσε στο Insider ότι γνώρισε για πρώτη φορά την Beyoncé όταν είχε φωτογραφίσει τις Destiny’s Child για το Vibe το 2000.

«Δεν είχα ιδέα ποιες ήταν μέχρι που μου τηλεφώνησαν από το Vibe», παραδέχτηκε ο Ελβετός φωτογράφος.

Διαφήμιση

«Η μητέρα της ήταν η υπεύθυνη για το styling. Και θυμάμαι ότι έδειξα την Beyoncé και είπα: “Αυτή εδώ στη μέση, θα γίνει τεράστια. Έχει πολύ χάρισμα”. Η μητέρα της απλά είπε: “Ναι, το ξέρουμε”», θυμήθηκε.

Για το εξώφυλλο του «Dangerously In Love», η Beyoncé είχε ως πηγή έμπνευσης μια φωτογραφία της Laetitia Casta που τράβηξε ο Klinko για μια διαφήμιση για μία ιστοσελίδα πώλησης διαμαντιών, όπου το μοντέλο ήταν μπλεγμένο σε έναν αστραφτερό ιστό αράχνης.

«Είπε ότι της άρεσε πολύ αυτή η εικόνα και αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παρόμοιο, μόνο σε μικρότερο μέγεθος, πάνω της. Και δεν ήξερα πραγματικά πώς να το ερμηνεύσω αυτό», περιέγραψε ο Markus Klinko.

«Αυτή η εικόνα ήταν πολύ μπλε, κυρίως μπλε, σκούρο μπλε. Όταν το είπε, δεν ήξερα στην πραγματικότητα αμέσως τι να κάνω γι’ αυτό», συνέχισε.

Η μητέρα της Beyoncé, Tina Knowles-Lawson, έφερε μαζί της στη φωτογράφιση το πλέον εμβληματικό διαμαντένιο top του εξωφύλλου, αν και στην τραγουδίστρια δεν άρεσε η ιδέα – τουλάχιστον στην αρχή.

«Είπε ότι δεν της άρεσε. Δεν πίστευε ότι ταίριαζε γιατί η μητέρα της ήθελε να το συνδυάσει με αυτές τις μακριές φούστες. Η Beyoncé είπε: “Αυτό θα μοιάζει πολύ με έναν σχολικό χορό ή ένα κόκκινο χαλί και δεν θέλω να το κάνω αυτό”», θυμήθηκε ο φωτογράφος.

Ο Markus Klinko πρότεινε τότε ένα τζιν παντελόνι. «Η Beyoncé είπε: “Λοιπόν, δεν έχουμε τζιν. Δεν φέραμε κανένα”. Της είπα: “Μπορεί να σου πηγαίνει το τζιν που φοράω εγώ”. Είπε: “Εντάξει, ας δοκιμάσουμε”. Έτσι το κάναμε», εξήγησε.

Και έτσι γεννήθηκε το εξώφυλλο του άλμπουμ «Dangerously In Love».

«Η Beyoncé συνέβαλε πολύ, επειδή το δούλεψε. Δούλεψε ένα κομμάτι – αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει. Βρήκε ακριβώς τη σωστή κίνηση», σημείωσε ο Klinko.

«Δεν ήταν δική μου ιδέα να σηκώσει τα χέρια ψηλά. Αυτή ήταν δική της ιδέα, και δεν ξέρω καν αν ήταν ιδέα. Ήταν το ένστικτό της. Και εγώ ήξερα: “Αυτό είναι το εξώφυλλο”», πρόσθεσε.

Το άλμπουμ «Dangerously In Love» της Beyoncé έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 των Ηνωμένων Πολιτειών όταν κυκλοφόρησε το 2003 και μας χάρισε πολλές κλασικές επιτυχίες, όπως τα «Crazy In Love», «Baby Boy», «Naughty Girl» και «Me, Myself & I».