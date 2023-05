Beyoncé: Η φαντασμαγορική έναρξη της περιοδείας «Renaissance World Tour» – Φωτογραφίες

Η πρώτη περιοδεία της Beyoncé μετά από πέντε χρόνια.

Η στιγμή που οι θαυμαστές της Beyoncé περίμεναν με ανυπομονησία έφτασε επιτέλους την Τετάρτη 10 Μαΐου.

Η Beyoncé ξεκίνησε την πολυαναμενόμενη παγκόσμια περιοδεία της «Renaissance World Tour» από τη Σουηδία, γεμίζοντας το Friends Arena της Στοκχόλμης, χωρητικότητας 50.000 θέσεων, με ενθουσιασμένους θεατές, πολλοί από τους οποίους είχαν ταξιδέψει αεροπορικώς από όλες τις γωνιές του κόσμου για να παρακολουθήσουν τις εκπλήξεις που επιφύλασσε η Beyoncé.

Εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη άνθρωποι έσπευσαν να βρουν livestreams στο TikTok και το Instagram και να παρακολουθήσουν οι ίδιοι την έναρξη της περιοδείας «Renaissance World Tour» από τη Στοκχόλμη.

Διαφήμιση

Και υπήρχαν πολλές εκπλήξεις. Η Beyoncé κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Renaissance» το περασμένο καλοκαίρι και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας σε μεγάλο βαθμό, εκτός από ορισμένες αναρτήσεις στο Instagram, την παρουσία της στα Βραβεία Grammy και την ανακοίνωση της περιοδείας τον Φεβρουάριο.

Και παρόλο που η Beyoncé είναι γνωστή για τα περίτεχνα music video της – και τα visual άλμπουμ της – δεν είχε κυκλοφορήσει κανένα βίντεο για το «Renaissance» και το κοινό που παρακολουθούσε την πρεμιέρα της περιοδείας της δεν είχε τους συνήθεις οδηγούς για το πώς να χορέψει και να ντυθεί.

Η συναυλία είχε μία ανατρεπτική έναρξη: Αντί να ξεκινήσει αμέσως ένα πάρτι στα πρότυπα του «Studio 54», η Beyoncé εμφανίστηκε στη σκηνή του Friends Arena με ένα χρυσό σύνολο και την μπάντα της, ενώ στην οθόνη πίσω της δέσποζε ένα γιγαντιαίο ουράνιο σύννεφο.

Η Beyoncé ξεκίνησε τη βραδιά με το «Dangerously in Love», μία μπαλάντα που δεν είχε τραγουδήσει ξανά ζωντανά από το 2009, και συνέχισε ακόμη περισσότερα τραγούδια που δεν τραγουδάει συχνά, όπως τα «Flaws and All», «1+1» και «I Care».

Επίσης, τραγούδησε και μία διασκευή του «I’m Goin’ Down» της Mary J. Blige.

Η Beyoncé ήταν ομιλητική και χαρούμενη καθ’ όλη τη διάρκεια της έναρξης της περιοδείας της «Renaissance World Tour» στη Στοκχόλμη, αποβάλλοντας το ύφος της ντίβας που τη χαρακτηρίζει στις περισσότερες συναυλίες της.

Η ενότητα του «Renaissance» ξεκίνησε με τις δυναμικές πινελιές που πολλοί περίμεναν. Τα σκηνικά της υπόλοιπης συναυλίας ήταν σε μεγάλο βαθμό φουτουριστικά, γεμάτα ρομπότ και διαστημικές εικόνες που συνδυάστηκαν με το παρελθόν της Beyoncé. Ακόμα και η ίδια μετατράπηκε σε ρομπότ, τόσο στην οθόνη όσο και στη σκηνή.

Η Beyoncé ερμήνευσε τα τρία πρώτα τραγούδια από το «Renaissance» μαζί με μία μεγάλη ομάδα χορευτών (και ένα ζευγάρι groovy ρομποτικά χέρια επίσης), πριν τα ανακατέψει με την υπόλοιπη δισκογραφία της, όπως για παράδειγμα η στιγμή που τραγούδησε ένα μέρος του «Alien Superstar» μαζί με το «Sweet Dreams».

Εκτός από τα σκηνικά, οι θεατές στο Friends Arena της Στοκχόλμης είχαν την ευκαιρία να δουν μερικά πολυαναμενόμενα visuals, τα οποία αποτελούνταν από έναν συνδυασμό νέου υλικού και παλιού υλικού από προηγούμενα βίντεο της, ενώ συχνά ακούγονταν megamixes των τραγουδιών της.

Η Beyoncé τραγούδησε ολόκληρο το άλμπουμ «Renaissance», όπως πολλοί ήλπιζαν, δημιουργώντας μία σειρά από μίνι κόσμους για κάθε τραγούδι. Κατά τη διάρκεια του «Opulence», εμφανίστηκε πάνω σε μία μηχανική κατασκευή που πήρε τη μορφή ενός ταύρου ή ενός αλόγου για το κομμάτι της από το «Savage Remix» της Megan Thee Stallion.

Στη συνέχεια, η κατασκευή μετέφερε την Beyoncé μέσω ενός ζεύγους ρομποτικών ποδιών καθώς προετοιμαζόταν για την επόμενη ενότητα. Αργότερα, τραγούδησε το «Plastic Off The Sofa» μέσα από ένα γιγαντιαίο κοχύλι και εμφανίστηκε με κοστούμι μέλισσας ενώ μετέδιδε τις ειδήσεις από την τηλεόραση του KNTY.

Διαφήμιση

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Beyoncé έδειξε την ευγνωμοσύνη της προς τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα που αποτέλεσε έμπνευση για το τελευταίο άλμπουμ της και συγκεκριμένα προς τη σκηνή των ballroom χορών με σημερινούς αστέρες της σκηνής, όπως η Honey Balenciaga και ο Carlos Basquiat.

Προς το τέλος της πρώτης συναυλίας του «Renaissance World Tour», κατά τη διάρκεια μίας εκτεταμένης εκδοχής του «Pure/Honey», έλαβε χώρα ακόμη και μία μάχη μόδας.

Η Beyoncé πάντα συμπεριλάμβανε στις εμφανίσεις της περίτεχνες διασκευές τραγουδιών άλλων καλλιτεχνών, αλλά αυτή τη φορά οι διασκευές παρουσιάστηκαν ως mash-ups και ιντερλούδια: Μεταξύ αυτών ακούστηκαν το «Alright» του Kendrick Lamar, το «Toxic» της Britney Spears, το «I Want You Back» των Jackson 5 και το «Move Ya Body» της Nina Sky.

Οι τραγουδίστριες που της κάνουν φωνητικά ερμήνευσαν επίσης μία φανταστική εκτέλεση του «Love Hangover» της Diana Ross κατά τη διάρκεια της μετάβασης μεταξύ δύο τραγουδιών.

Το φινάλε της συναυλίας ήταν ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα. Η Beyoncé έφυγε από τη σκηνή πάνω στο disco άλογο που κοσμεί το εξώφυλλο του άλμπουμ «Renaissance» αφού ολοκλήρωσε το «Summer Renaissance» και ευχαρίστησε το κοινό, τους χορευτές και την μπάντα της.

Ήταν ένα μαγευτικό τέλος σε μία μοναδική στο είδος της συναυλία από μία από τις καλύτερες live performers της pop.

Φωτογραφίες

1 του 20

Το setlist

1. Dangerously in Love

2. Flaws and All

3. 1+1 / I’d Rather Go Blind / I’m Going Down

4. I Care

5. I’m That Girl

6. Cozy

7. Alien Superstar / Sweet Dreams

8. Lift Off

9. 7/11

10. Cuff It

11. Energy

12. Break My Soul

13. Formation

14. Diva

15. Run the World (Girls)

16. My Power

17. Black Parade

18. Savage (Remix)

19. Church Girl

20. Get Me Bodied

21. Before I Let Go

22. Rather Die Young

23. Love on Top

24. Crazy in Love

25. Green Light

26. Freedom

27. Plastic Off the Sofa

28. Virgo’s Groove

29. Naughty Girl / Say My Name / Rocket

30. Move

31. Heated

32. Thique

33. All Up in Your Mind

34. Drunk in Love

35. America Has a Problem

36. Pure/Honey

37. Summer Renaissance