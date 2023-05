Beyoncé: Ευχαρίστησε προσωπικά θαυμάστρια που παρακολούθησε 35 συναυλίες της

Η Beyoncé ευχαρίστησε προσωπικά μία θαυμάστριά της που παρακολούθησε 35 από τις συναυλίες της.

Η αστέρας της μουσικής εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στη φανατική θαυμάστριά της ενώ βρισκόταν επί σκηνής κατά τη διάρκεια πρόσφατης συναυλίας της στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της «Renaissance World Tour».

Ενώ η Beyoncé τραγουδούσε το επιτυχημένο τραγούδι της «Crazy In Love» (2003), η θαυμάστρια προσπάθησε να κεντρίσει την προσοχή της τραγουδίστριας παρά τον θόρυβο γύρω της.

Διαφήμιση

Η θαυμάστρια σχημάτισε με το στόμα της τη φράση «τριάντα πέντε» και παράλληλα έδειξε τον αριθμό με τα χέρια της, για να βεβαιωθεί ότι η Beyoncé καταλάβαινε τι προσπαθούσε να της εξηγήσει.

Εμφανώς σοκαρισμένη, η Beyoncé έστειλε ένα φιλί στη θαυμάστρια και της είπε «ευχαριστώ» πριν συνεχίσει το τραγούδι της.

Οι υπόλοιποι θεατές κατέγραψαν με τα τηλέφωνά τους πλάνα από τη συγκεκριμένη στιγμή και τα βίντεο με την τυχερή θαυμάστρια έκαναν το γύρο των social media.

Η θαυμάστρια μοιράστηκε ορισμένα πλάνα από τη συναυλία στον λογαριασμό της στο Twitter και εξήγησε πόσο πολλά σημαίνει για εκείνη το γεγονός ότι η Beyoncé την ευχαρίστησε προσωπικά για την αφοσίωσή της.

«Beyoncé σε ευχαριστώ και πάλι. Και ευχαριστώ το άτομο δίπλα μου που το τράβηξε αυτό. Η Bey μου χάρισε αγάπη όταν με είδε ξανά. Είμαι ευγνώμων για όλες τις συναυλίες, τα ταξίδια και τις στιγμές μαζί της», έγραψε.

Η θαυμάστρια αποκάλυψε επίσης ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει να παρακολουθεί την Beyoncé στην περιοδεία της, ανακοινώνοντας ότι πολύ σύντομα θα παρευρεθεί σε ακόμα μία συναυλία της τραγουδίστριας.

«Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα Bey», έγραψε στο μήνυμά της για να ανανεώσει το ραντεβού τους.

Αφού ξεκίνησε το «Renaissance World Tour» με δύο συναυλίες στη Στοκχόλμη (10 Μαΐου) και στις Βρυξέλλες (14 Μαΐου), η Beyoncé μετέφερε την πολυαναμενόμενη περιοδεία της στο Ηνωμένο Βασίλειο, ξεκινώντας με μια εμφάνιση στο Κάρντιφ την περασμένη Τετάρτη (17 Μαΐου).

Τώρα πρόκειται να δώσει μία συναυλία στο Stadium Of Light του Sunderland στις 23 Μαΐου, προτού ταξιδέψει στο Παρίσι για μία συναυλία στο Stade De France.

Έπειτα, η Beyoncé θα πραγματοποιήσει δύο συνεχόμενες συναυλίες στο Tottenham Hotspurs Stadium του Λονδίνου στις 29 και 30 Μαΐου, πριν ακολουθήσουν περισσότερες εμφανίσεις στην Ευρώπη και τελικά κατευθυνθεί προς τη Βόρεια Αμερική.

BEYONCÉ THANK YOU AGAIN ❤️🐝.

And thanks the person next me who filmed this.

Bey gave me her love when she saw me again.

Thankfull for all the shows, travels and moments with her.

See you next week Bey❤️#rennaisanceworldtour #beyonce pic.twitter.com/ilmywX5gGJ

— A•🐝 (@beyyyy4) May 14, 2023