Γνωστός παραγωγός βίντεο αποκαλύπτει ότι συμμετέχει σε ένα νέο project της Beyoncé!

Η διάσημη τραγουδίστρια του Drunk in Love που γιόρτασε τα 36α γενέθλιά της Δευτέρα, φαίνεται πως συμμετέχει στην δημιουργία ενός νέου βίντεο. Έτσι αποκάλυψε ο διάσημος σκηνοθέτης Michel Gondry, δημιουργός αριστουργημάτων στην ιστορία των video clips (μεταξύ πολλών, το Bachelorette της Bjork και το Come into My World της Kylie Minogue).

Ο σκηνοθέτης, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Καναδικό περιοδικό La Presse, μίλησε για τα νέα project του που έρχονται τους επόμενους μήνες, αποκαλύπτοντας ότι είχε συνεργαστεί με την τραγουδίστρια του Halo λίγο πριν από γεννήσει τα δίδυμα Rumi και Sir . Ο Gondry εξήγησε:

Δυστυχώς δεν κυκλοφόρησε ακόμα τίποτα γιατί έχει τα δίδυμα, αλλά το κλιπ έχει ολοκληρωθεί και πιστεύω πως έχει βγει πολύ, μα πολύ καλό.

Ο σκηνοθέτης δεν επιβεβαίωσε τι αφορά το έργο. Μέρος του κοινού πιστεύει ότι η Bey έχει κάνει ένα spot για τη σειρά Ivy Park (αφού ο Gondry έχει δημιουργήσει αρκετές διαφημίσεις μεγάλων brand στο παρελθόν), ενώ άλλοι υποθέτουν πως θα μπορούσε να είναι το βίντεο κλιπ από ένα νέο άλμπουμ. Η διάσημη ντίβα με τους τελευταίους της δίσκους έχει επικεντρωθεί σε πολύ μη συμβατικές επιλογές για τη μουσική βιομηχανία και είναι πιθανό ότι στο επερχόμενο άλμπουμ της θα μας εκπλήξει με πιο “κλασικές” διαφημιστικές στρατηγικές.

Λέτε να είμαστε κοντά σε ένα νέο άλμπουμ της Beyoncé