Grammy 2023: Η Beyoncé έσπασε το ρεκόρ για τα περισσότερα βραβεία στην ιστορία

Η Beyoncé έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά της στην ιστορία των Βραβείων Grammy.

Η Beyoncé έγραψε ιστορία στην τελετή απονομής των Βραβείων Grammy 2023, που απονεμήθηκαν την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου (ξημερώματα Δευτέρας 06/02) στο Λος Άντζελες και έγινε ο καλλιτέχνες με τα περισσότερα βραβεία στα 65 χρόνια ιστορίας της διοργάνωσης.

Η 41χρονη τραγουδίστρια κέρδισε τέσσερα βραβεία και ανέβασε τον συνολικό απολογισμό της καριέρας της σε 32 βραβεία, ξεπερνώντας τον αείμνηστο μαέστρο της κλασικής μουσικής Georg Solti για τα περισσότερα βραβεία στην ιστορία των Grammy.

Η Beyoncé κέρδισε τα βραβεία της Καλύτερης Dance/Ηλεκτρονικής Ηχογράφησης για το «Break My Soul», Καλύτερης Παραδοσιακής R&B Ερμηνείας για το «Plastic Off the Sofa», Καλύτερου R&B Τραγουδιού για το «Cuff It» και Καλύτερου Dance/Ηλεκτρονικού Άλμπουμ για το «Renaissance».

Επίσης, ήταν υποψήφια για τρία ακόμη βραβεία – για το Άλμπουμ της Χρονιάς με το «Renaissance» και για την Ηχογράφηση της Χρονιάς και το Τραγούδι της Χρονιάς με το «Break My Soul».

Η Beyoncé σημείωσε το ιστορικό ρεκόρ όταν το «Renaissance» κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία του Καλύτερου Dance/Ηλεκτρονικού Άλμπουμ.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στη σκηνή της Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες, η Beyoncé είπε: «Προσπαθώ να μην συγκινηθώ πολύ. Προσπαθώ απλώς να απολαύσω αυτή τη βραδιά. Θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό που με προστάτευσε».

«Σ’ ευχαριστώ, Θεέ μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον θείο μου Jonny, ο οποίος δεν είναι εδώ, αλλά είναι εδώ στο πνεύμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου – τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, που με αγαπούσαν και με ενθάρρυναν», συνέχισε.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον όμορφο σύζυγό μου, τα τρία όμορφα παιδιά μου που είναι στο σπίτι και παρακολουθούν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την queer κοινότητα για την αγάπη σας και για την εφεύρεση του είδους. Ο Θεός να σας ευλογεί. Ευχαριστώ πολύ τα Grammy», πρόσθεσε.

Η Beyoncé σημειώνει ρεκόρ στα Grammy εδώ και χρόνια. Το 2010 έγινε η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα που κέρδισε έξι Grammy σε μια βραδιά. Το 2020, έγινε η γυναίκα με τα περισσότερα Grammy (28), ξεπερνώντας την Alison Krauss.

Η αστέρας της μουσικής κέρδισε τα δύο πρώτα Grammy στην καριέρα της με τις Destiny’s Child το 2001 για το «Say My Name». Το κλασικό τραγούδι πήρε το βραβείο για το Καλύτερο R&B Τραγούδι και για την Καλύτερη R&B Ερμηνεία από Ντουέτο ή Συγκρότημα.

Με τις εννέα υποψηφιότητες που έλαβε για τα φετινά βραβεία, η Beyoncé κατέρριψε άλλο ένα ρεκόρ για τις περισσότερες υποψηφιότητες (88) στην ιστορία των Βραβείων Grammy.

Ο Georg Solti είχε κερδίσει 31 βραβεία Grammy από το 1963 και το 1998. Ο Ουγγροβρετανός μαέστρος κέρδισε το βραβείο της Καλύτερης Ηχογράφησης Όπερας το 1963 για το «Verdi: Aida» και του απονεμήθηκε ξανά το βραβείο στην ίδια κατηγορία μετά θάνατον το 1998 για το «Wagner: Die Meistersinger Von Nurnberg».