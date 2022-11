Beyoncé: Τα επόμενα μέρη του «Rennaisance» είναι «ένα ακουστικό άλμπουμ και μία συνεργασία με τον JAY-Z»

Το Act II του άλμπουμ «Renaissance» της Beyoncé φέρεται να είναι ένα ακουστικό άλμπουμ και το Act III φέρεται να είναι μία συνεργασία με τον σύζυγό της JAY-Z.

Ο δημοσιογράφος των New York Times, Kyle Buchanan, δημοσίευσε τα συγκεκριμένα σενάριο στο Twitter την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου, σε περίπτωση που η υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης σταματήσει τη λειτουργία της, εν μέσω των δραματικών εξελίξεων των τελευταίων ωρών με το κύμα παραιτήσεων υπαλλήλων και το προσωρινό λουκέτο σε όλα τα γραφεία της πλατφόρμας.

«Πριν το Twitter κλείσει, αντί να σας αναγκάσω να με ακολουθήσετε κάπου αλλού, θα σας πω απλά τι έχω ακούσει για τα άλλα δύο μέρη του πρότζεκτ “Renaissance” της Beyoncé», έγραψε ο Buchanan.

«Το δεύτερο μέρος είναι ένα ακουστικό άλμπουμ, το τρίτο μέρος είναι μία συνεργασία με τον JAY-Z», υποστήριξε.

Το διάσημο ζευγάρι της μουσικής συνεργάστηκε ξανά σε ένα ολοκληρωμένο το 2018, όταν κυκλοφόρησαν, χρησιμοποιώντας το όνομα The Carters, το «Everything Is Love», το οποίο κέρδισε το βραβείο Grammy του Καλύτερου Urban Σύγχρονου Άλμπουμ.

Before Twitter goes down, instead of making you follow me somewhere else, I'll just tell you what I've heard about the other 2 acts of Beyonce's 3-part "Renaissance" project

(2nd act is an acoustic album, 3rd act is a collaboration with Jay-Z)

— Kyle Buchanan (@kylebuchanan) November 18, 2022