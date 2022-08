Beyoncé: Η επιστολή που έστειλε στη Madonna μετά τη συνεργασία τους

Η Madonna αποκάλυψε το σημείωμα που έλαβε από την Beyoncé μετά την κυκλοφορία του The Queens Remix του «Break My Soul» που χρησιμοποιεί ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια της.

Το The Queens Remix συνδυάζει στο «Break My Soul» της Beyoncé στοιχεία από το «Vogue» της Madonna.

Η Madonna δημοσίευσε στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram μία φωτογραφία με μία ανθοδέσμη και το σημείωμα που της έστειλε προσωπικά η Beyoncé

«Σε ευχαριστώ Βασίλισσα, είμαι πολύ ευγνώμων για σένα. Έχεις ανοίξει τόσες πολλές πόρτες για τόσες πολλές γυναίκες. Είσαι μία αριστουργηματική ιδιοφυΐα», έγραφε το σημείωμα.

«Σε ευχαριστώ που μου επέτρεψες να τραγουδήσω στο τραγούδι σου και σε ευχαριστώ που έδωσες το όνομα στο remix… Με αγάπη πάντα και για πάντα, B», ανέφερε.

Η Madonna απάντησε στην Beyoncé μέσα από το Instagram: «Σε ευχαριστώ!!! Από μία βασίλισσα σε μία άλλη, λατρεύω αυτό το re-mix!».

Madonna posted an IG story showing flowers and a letter sent by Beyoncé thanking her for the BREAK MY SOUL (The Queens Remix) ❤️ #RENAISSANCE pic.twitter.com/ibGkdR8rQe

— RENAISSANCE Updates 🪩 (@B7Album) August 9, 2022