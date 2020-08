Η Beyoncé έκανε έκπληξη σε μικρή θαυμάστριά της από την Αφρική που έκλαψε με το «Black Is King»

Η Beyoncé επιφύλασσε την απόλυτη έκπληξη για μια νεαρή θαυμάστριά της από την Αφρική.

Η 38χρονη τραγουδίστρια τηλεφώνησε στη μικρή Tshepang, αφού έγινε viral στα social media ο συγκινητικός τρόπος με τον οποίο το κορίτσι αντέδρασε στο νέο visual album της «Black Is King» που είναι διαθέσιμο στο Disney+.

Όλα ξεκίνησαν όταν η θεία της Tshepang, Rea Khoetha, δημοσίευσε ένα βίντεο της Tshepang που έκλαιγε καθώς παρακολουθούσε την ταινία, χαρακτηρίζοντάς την «τόσο όμορφη».

«Παιδιά, η αντίδραση της ανιψιάς μου στο “Black Is King”», έγραψε η Khoetha στο Twitter. «Έτσι κάνει η Beyoncé τη Μαύρη γενιά μας να αισθάνεται. Μόνο γεμάτη με υπερηφάνεια, τη χαρά και την ομορφιά του να είσαι Μαύρος», πρόσθεσε.

Like this is how @Beyonce is making our black generation feel. Just filled with pride, the joy and the beauty of being Black 💕 pic.twitter.com/aIfQIxM4eC

Το βίντεο κέντρισε την προσοχή των χρηστών των κοινωνικών δικτύων, μεταξύ των οποία και η μητέρα της Beyoncé, η Tina Knowles-Lawson, η οποία αναδημοσίευσε την αντίδραση της Tshepang και οργάνωσε την ξεχωριστή τηλεφωνική έκπληξη από την Queen B.

«Αυτό με έχει κάνει να κλαίω», έγραψε η Knowles-Lawson σε μια ανάρτησή της στο Instagram.

«Κάνει όλο το άγχος και την ανησυχία, όλους τους ανθρώπους που μισούν και την αρνητικότητα που υπάρχει εκεί έξω προσπαθώντας να καταστρέψει, να καταρρεύσουν και να αποτρέψει τις προθέσεις τους», συνέχισε.

«Αυτό το βίντεο τα κάνει όλα να αξίζουν! Αυτό είναι το μήνυμα που η Beyoncé δούλεψε τόσο σκληρά για να το μεταφέρει, προσευχήθηκα πολύ για να περάσει το μήνυμα και ότι για να μπορέσουν να δουν τα μικρά Μαύρα κορίτσια παντού την ομορφιά που υπάρχει στους Μαύρους ανθρώπους μας και στον πολιτισμό μας και στους προγόνους μας. Είναι όμορφη και έτσι είναι!», τόνισε.

Μετά την τηλεφωνική έκπληξη, η Rea Khoetha αποκάλυψε ορισμένες λεπτομέρειες για τη συζήτηση της Tshepang και της Beyoncé.

«Ανάρτησα ένα μικρό κορίτσι που έκλαιγε τόσο δυνατά αφού είδε το “Black Is King” και είπε ότι ήταν τόσο όμορφο! Η Beyoncé την κάλεσε και της μίλησε! Ήταν τόσο χαρούμενη! Αυτή η ταινία αποτελούμενη από videos, ειδικά το “Brown Skin Girl”, άγγιξε τόσα πολλά κορίτσια, καθώς και γυναίκες! Ήμουν τόσο χαρούμενη που την κάλεσε στην Αφρική χωρίς να της το ζητήσω», σημείωσε.

«Μίλησα πραγματικά με την Beyoncé», έγραψε στη συνέχεια η Rea, προσθέτοντας αργότερα: «Η συμφωνία τήρησης απορρήτου υπάρχει πραγματικά. Αλλά βασικά ήθελε να ευχαριστήσει προσωπικά την ανιψιά μου για την τόσο όμορφη αντίδρασή της σε αυτήν την εκδήλωση αγάπης προς την Αφρική. Ήθελε επίσης να της πει πόσο πανέμορφη είναι και της είπε: “Είσαι το δώρο μου”», περιέγραψε.

NDA is a real thing 😂

But basically she just wanted to personally thank my niece for such a beautiful reaction to her love letter to Africa. She also wanted to tell her how gorgeous she is and tell her quote “You are my gift” ❤️https://t.co/vbTZ5l1Lnm

— Rea Brock Akil Ж 👑 (@ReaKingK) August 8, 2020