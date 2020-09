Beyoncé: Δωρίζει 1 εκατ. δολάρια για την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων

Η Beyoncé προσφέρει επαρκή χρηματοδότηση για το δεύτερο γύρο του προγράμματος ενίσχυσης των μικρών επιχειρήσεων με μαύρους ιδιοκτήτες.

Η Beyoncé εντείνει τη φιλανθρωπική δράση τη στο δύσκολο καιρό της πανδημίας και των κοινωνικών αναταραχών.

Τον περασμένο Ιούλιο, το ίδρυμα BeyGOOD της τραγουδίστριας συνεργάστηκε με την αμερικανική Εθνική Ένωση για την Πρόοδο των Έγχρωμων Ανθρώπων (NAACP) για τη δημιουργία ενός ταμείου που θα προσφέρει επιχορηγήσεις ύψους 100.000 σε μικρές επιχειρήσεις της κοινότητας των μαύρων που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού.

Όπως ανακοίνωσε το BeyGOOD μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, η Beyoncé προχωρά σε επιπρόσθετη δωρεά ενός εκατομμυρίου δολαρίων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων με μαύρους ιδιοκτήτες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ιδρύματος, ο δεύτερος γύρος υποβολής αιτήσεων θα ανοίξει για τους ενδιαφερόμενους στον ιστότοπο του NAACP «αυτό το μήνα».

Ο πρώτος γύρος αιτήσεων για επιχορηγήσεις ολοκληρώθηκε στα τέλη του Ιουλίου, ενώ απευθυνόταν σε μικρές επιχειρήσεις της κοινότητας των μαύρων από επιλεγμένες πόλεις.

«Το NAACP είναι υπερήφανο που συνεργάζεται με το BeyGOOD για να βοηθήσει στην ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων και να διασφαλίσει την οικονομική ενδυνάμωση για τις επιχειρήσεις των μαύρων», αναφερόταν σε δήλωση του NAACP με αφορμή την έναρξη του προγράμματος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Beyoncé adds $1M to help Black-owned small businesses. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BeyGOOD (@beygood) στις 2 Σεπ, 2020 στις 12:33 μμ PDT

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Beyoncé είναι ένα από τα είδωλα του NAACP, καθώς κατά μήκος της σόλο καριέρας της έχει τιμηθεί με 17 βραβεία από τα NAACP Image Awards, τη διοργάνωση της Ένωσης που τιμά τα επιτεύγματα των έγχρωμων ανθρώπων στον κινηματογράφο, τη μουσική, την τηλεόραση και τη λογοτεχνία.

Στα NAACP Image Awards του 2020, τον προηγούμενο Φεβρουάριο, η Beyoncé κέρδισε και τα έξι βραβεία για τα οποία είχε προταθεί:

Για το Εξαιρετικό Άλμπουμ («Homecoming: The Live Album»), για την Εξαιρετική Γυναίκα Καλλιτέχνιδα, για το Εξαιρετικό Σύγχρονο Τραγούδι («Before I Let Go»), για το Εξαιρετικό Παραδοσιακό Τραγούδι («Spirit»), για την Εξαιρετική Συνεργασία («Brown Skin Girl») και για το Εξαιρετικό Soundtrack / Συλλογή («The Lion King: The Gift»).