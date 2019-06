Σε ένα υπέροχο ντουέτο ενώνουν τις φωνές τους η Beyoncé και ο Donald Glover.

Η Beyoncé και ο Donald Glover διασκευάζουν το κλασικό τραγούδι «Can You Feel The Love Tonight» στο επερχόμενο remake της ταινίας «The Lion King» (Ο Βασιλιάς των Λιονταριών).

Το διαχρονικό αριστούργημα της Disney επιστρέφει στους κινηματογράφους μετά από 15 ολόκληρα χρόνια με ένα δυναμικό καστ να δίνει ζωή στους ήρωες του ζωικού βασιλείου.

Στις πρωταγωνιστικές φωνές του έργου συγκαταλέγονται η Beyoncé και ο Donald Glover, γνωστός επίσης με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Childish Gambino ως τραγουδιστής, οι οποίοι ενσαρκώνουν τους ρόλους της Nala και του Simba αντίστοιχα.

Στο νέο τηλεοπτικό τρέιλερ του «The Lion King» που ήρθε στην επιφάνεια τις τελευταίες ώρες αποκαλύπτεται ένα σύντομο απόσπασμα από τη διασκευή των δύο καλλιτεχνών στη μοναδική μπαλάντα «Can You Feel The Love Tonight».

Το βραβευμένο με Όσκαρ και Grammy «Can You Feel The Love Tonight» ερμήνευσε πρώτος ο Elton John το 1994 για τις ανάγκες της αρχικής ταινίας. Ο Βρετανός καλλιτέχνης υπέγραψε επίσης τη μουσική του τραγουδιού και τους στίχους έγραψε ο Tim Rice.

Το «Can You Feel The Love Tonight» είναι ένα από τα τέσσερα μόνο τραγούδια του αρχικού soundtrack της ταινίας τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο live-action remake, μαζί με τα «Hakuna Matata», «I Just Can’t Wait To Be King» και «Circle Of Life».

Προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το soundtrack του φιλμ και για την ημερομηνία της κυκλοφορίας του.

Η ταινία «The Lion King» (Ο Βασιλιάς των Λιονταριών) θα κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 18 Ιουλίου.