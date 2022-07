Beyoncé: Διέρρευσε το νέο άλμπουμ «Renaissance» – Στα καταστήματα πριν την κυκλοφορία του

Το νέο άλμπουμ «Renaissance» της Beyoncé διέρρευσε δύο ημέρες πριν την προγραμματισμένη κυκλοφορία του στις 29 Ιουλίου, αναστατώνοντας την ομάδα και τους θαυμαστές της τραγουδίστριας.

Αντίτυπα του CD ήταν διαθέσιμα ήδη από την Τετάρτη 27 Ιουλίου σε καταστήματα στη Γαλλία, ενώ το «Renaissance» διέρρευσε στη συνέχεια στο διαδίκτυο.

«Οι θαυμαστές αγοράζουν ήδη το άλμπουμ “Renaissance” της Beyoncé στη Γαλλία», έγραψε ένας χρήστης του Twitter, δημοσιεύοντας φωτογραφίες της μπροστινής και της πίσω όψης του CD.

Το Beyhive, το fan club της Beyoncé, παρότρυνε τους θαυμαστές της τραγουδίστριας να να κάνουν αναφορά στους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αναρτούν συνδέσμους για το «Renaissance».

«Beyhive, κάντε τώρα μαζική αναφορά στους λογαριασμούς που διέδωσαν τις διαρροές του “Renaissance”», σημειώνει το Beyhive.

«Μην μοιράζεστε τις διαρροές! Απλά κάντε αναφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Instagram ή Twitter), κάντε αναφορά στην Parkwood [Entertainment] και μπλοκάρετέ τους. Μην ανησυχείτε για τις πωλήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Ας το κάνουμε αυτό και ας σεβαστούμε τη βασίλισσά μας», προσθέτει.

