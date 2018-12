Η Beyoncé έπεσε θύμα επιτείδιων.

Δύο άλμπουμ με 20 ακυκλοφόρητα τραγούδια της Beyoncé διέρρευσαν στο διαδίκτυο, προκαλώντας αναστάτωση.

Παρόλο που η σούπερ σταρ της μουσικής έχει συνηθίσει το κοινό σε απροειδοποίητες κυκλοφορίες, όπως συνέβη φέτος με το συνεργατικό άλμπουμ «Everything Is Love» με τον JAY-Z αλλά και με το «Lemonade» (2016) και το «Beyoncé» (2013), αυτή τη φορά φαίνεται πως έπεσε θύμα επιτήδειων.

Άγνωστο άτομο δημοσίευσε στις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής δύο άλμπουμ με αδημοσίευτα τραγούδια της Beyoncé, για την οποία χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο «Queen Carter».

Η 37χρονη τραγουδίστρια δεν χρησιμοποίησε άλλο καλλιτεχνικό όνομα, όπως όταν το «Everything Is Love» κυκλοφόρησε με την επωνυμία «The Carters» για το διάσημο ζευγάρι, αλλά πρόκειται για μία συνηθισμένη πρακτική των επιτήδειων να προτιμούν τα πραγματικά ονόματα ή τα ψευδώνυμα των καλλιτεχνών.

Τα δύο άλμπουμ είχαν τους τίτλους «Back Up, Rewind» και «Have Your Way», ενώ περιείχαν από 10 τραγούδια το καθένα.

Ανάμεσα σε διάφορους τίτλους, υπήρχαν τα singles «Forever To Bleed», «Black Culture», «Sexy Lil Thug», «Keep Giving Your Love Me», «After All Is Said And Done», «Hey Goldmember», «Honesty» και άλλα.

Μετά την αρχική αναστάτωση και τη σύγχυση που προκλήθηκε, οι θαυμαστές της Beyonce επεσήμαναν ότι τα τραγούδια αυτά είχαν ηχογραφηθεί παλαιότερα και ήταν ήδη γνωστά στις τάξεις τους.

Λίγο αργότερα, τα δύο άλμπουμ αφαιρέθηκαν από τις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής και δόθηκε τέλος στο θόρυβο.