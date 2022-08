Beyoncé: Το «Break My Soul» στο No. 1 του Billboard Hot 100 – Και τα 16 τραγούδια του «Renaissance» στο chart

Διπλή πρωτιά για την Beyoncé την ίδια εβδομάδα.

Η Beyoncé ανεβαίνει από το Νο. 6 και στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 με το single «Break My Soul» την ίδια εβδομάδα που καταλαμβάνει την πρώτη θέση του Billboard 200 το νέο άλμπουμ της «Renaissance».

Το «Break My Soul», το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Νο. 15 έξι εβδομάδες νωρίτερα, περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ «Renaissance» της Beyoncé, το οποίο μόλις έγινε το έβδομο άλμπουμ της που κατακτά το Νο. 1 στο Billboard 200.

Εκτός από την αρχική του εκδοχή στο “Renaissance”, το «Break My Soul» κυκλοφόρησε σε έξι εναλλακτικές εκδόσεις κατά τη διάρκεια των προηγούμενων εβδομάδων: Η Beyoncé κυκλοφόρησε τα remixes της Honey Dijon, του Terry Hunter και του will.i.am, το club mix της Nita Aviance, καθώς και μία a cappella και μία ορχηστρική εκδοχή.

Το «The Queens Remix» με τη συμμετοχή της Madonna κυκλοφόρησε στις 5 Αυγούστου, την πρώτη ημέρα της εβδομάδας μέτρησης για την επόμενη εβδομάδα στα charts του Billboard.

Το «Break My Soul» κατέγραψε στις ΗΠΑ την εβδομάδα 29 Ιουλίου – 4 Αυγούστου συνολικά 61,7 εκατομμύρια ραδιοφωνικές ακροάσεις (αύξηση 8%), 18,9 εκατομμύρια streams (αύξηση 114%) και 13.000 downloads (αύξηση 113%), σύμφωνα με τη Luminate.

Το «Break My Soul» είναι το όγδοο τραγούδι της Beyoncé που κυριαρχεί στο No. 1 του Hot 100 και το πρώτο σόλο τραγούδι της μετά το «Single Ladies» το 2008.

Ως μέλος των Destiny’s Child, η Beyoncé, είχε τέσσερα Νο. 1 στο Hot 100 με το «Bills, Bills, Bills» (μία εβδομάδα στο No. 1 το 1999), το «Say My Name» (3 εβδομάδες, 2000), το «Independent Women (Part 1)» (11 εβδομάδες, 2000-01) και το «Bootylicious» (2 εβδομάδες, 2001).

Στο Billboard Hot 100 αυτήν την εβδομάδα εμφανίζονται ταυτόχρονα και τα 16 τραγούδια του νέου άλμπουμ της «Renaissance».

Η Beyoncé διαθέτει πλέον 81 σόλο τραγούδια στο Hot 100 από την πρώτη εμφάνισή της στο chart με τη συμμετοχή της στο «’03 Bonnie & Clyde» του Jay-Z, το οποίο έφτασε στο Νο. 4 το 2002.

Η Beyoncé ξεπερνά την Aretha Franklin (73) και την Ariana Grande (70) και κατέχει την τρίτη θέση ανάμεσα στις σόλο γυναίκες με τα περισσότερα τραγούδια στο Hot 100 στα 64 χρόνια ιστορίας του chart.

Προηγούνται μόνο η Taylor Swift (168) και η Nicki Minaj (123). Ο Drake είναι στην κορυφή της γενικής λίστας με 276 τραγούδια. Ως μέλος των Destiny’s Child, η Beyoncé έχει στο ενεργητικό άλλα 14 τραγούδια στο Billboard Hot 100 από το 1997 έως το 2005.

Τα 8 τραγούδια της Beyoncé που έχουν ανέβει στο Νο. 1 του Hot 100

• «Crazy in Love» feat. Jay-Z (8 εβδομάδες στο Νο. 1, 2003)

• «Baby Boy» feat. Sean Paul (9 εβδομάδες, 2003)

• «Check on It» feat. Slim Thug (5 εβδομάδες, 2006)

• «Irreplaceable» (10 εβδομάδες, 2006-2007)

• «Single Ladies (Put a Ring on It)» (4 εβδομάδες, 2008-2009)

• «Perfect» (ντουέτο του Ed Sheeran με την Beyoncé) (5 εβδομάδες, 2017-2018)

• «Savage» (Megan Thee Stallion feat. Beyoncé) (1 εβδομάδα, 2020)

• «Break My Soul» (1 εβδομάδα μέχρι σήμερα, 2022)

Τα τραγούδια της Beyoncé που βρίσκονται στο Hot 100 αυτήν την εβδομάδα

• No. 1: «Break My Soul»

• No. 13: «Cuff It»

• No. 19: «Alien Superstar»

• No. 22: «Church Girl»

• No. 26: «I’m That Girl»

• No. 27: «Energy» feat. BEAM

• No. 30: «Cozy»

• No. 41: «Plastic Off the Sofa»

• No. 43: «Virgo’s Groove»

• No. 47: «Summer Renaissance»

• No. 51: «Heated»

• No. 53: «Thique»

• No. 55: «Move» feat. Grace Jones & Tems

• No. 64: «Pure/Honey»

• No. 69: «America Has a Problem»

• No. 70: «All Up in Your Mind»