Η Beyoncé απαντά στην κατηγορία των Right Said Fred ότι δεν ζήτησε άδεια για να χρησιμοποιήσει το τραγούδι τους

Η Beyoncé δηλώνει ότι το ζήτησε και έλαβε άδεια για να χρησιμοποιήσει το τραγούδι «I’m Too Sexy», σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς των Right Said Fred.

Η Beyoncé αντεπιτίθεται στους Right Said Fred, αφού το συγκρότημα ισχυρίστηκε ότι χρησιμοποίησε χωρίς την άδειά τους την επιτυχία τους «I’m Too Sexy» από το 1992 για το τραγούδι «Alien Superstar» του νέου άλμπουμ της «Renaissance».

Η 41χρονη τραγουδίστρια χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς του συγκροτήματος «λανθασμένους και απίστευτα υποτιμητικούς» και διαβεβαίωσε τους θαυμαστές της ότι η άδεια για να χρησιμοποιήσει την επιτυχία της δεκαετίας του ’90 δόθηκε από την εκδοτική εταιρεία (publishing) με την οποία συνεργάζονται οι Right Said Fred.

«Η άδεια όχι μόνο δόθηκε για τη χρήση του, αλλά μίλησαν δημοσίως για την ευγνωμοσύνη τους που είναι στο άλμπουμ», ανέφερε η πλευρά της Beyoncé σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στα μέσα ενημέρωσης την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου.

«Για το τραγούδι τους, δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου ηχογράφηση, χρησιμοποιήθηκε μόνο η σύνθεση. Ζητήθηκε άδεια από τον εκδότη τους στις 11 Μαΐου 2022 και ο εκδότης ενέκρινε τη χρήση στις 15 Ιουνίου 2022. Πληρώθηκαν για τη χρήση τον Αύγουστο του 2022», σημειώνεται.

Επιπλέον, η Beyoncé δήλωσε ότι το pop δίδυμο, το οποίο αποτελείται από τα αδέλφια Fred και Richard Fairbrass, αναφέρονται ως «συνδημιουργοί» στο τραγούδι «Alien Superstar» του νέου άλμπουμ της «Renaissance», το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα οι Right Said Fred κατηγόρησαν την Beyoncé ότι χρησιμοποίησε την κλασική επιτυχία τους «I’m Too Sexy» χωρίς να τους ζητήσει άμεσα την άδεια.

«Συνήθως ο καλλιτέχνης μας προσεγγίζει, αλλά η Beyoncé δεν το έκανε, επειδή είναι τόσο αλαζονικό άτομο. Πιθανότατα είχε σκεφτεί: “Ελάτε να με πιάσετε”, οπότε το μάθαμε εκ των υστέρων, όταν το μάθατε και εσείς», είπαν τα αδέρφια στην εφημερίδα The Sun στις 3 Οκτωβρίου.

Οι Right Said Fred πρόσθεσαν ότι άλλοι καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων των Drake και Taylor Swift, «ήρθαν σε εμάς» όταν ζήτησαν να χρησιμοποιήσουν το «I’m Too Sexy» στα τραγούδια τους.

«Για να χρησιμοποιήσουν τη μελωδία μας, χρειάζονται την άδειά μας, οπότε μας στέλνουν το demo και το εγκρίνουμε και αν το κάνουμε, αναφερόμαστε ως συνδημιουργοί», εξήγησαν και συνέχισαν: «Στην περίπτωση της Beyoncé, υπάρχουν 22 δημιουργοί. Είναι γελοίο, οπότε θα παίρναμε περίπου 40 λίρες».

Ωστόσο, οι Right Said Fred παραδέχτηκαν ότι αισθάνονται αδύναμοι απέναντι στην Beyoncé σε αυτόν τον αγώνα, αλλά ορκίστηκαν να προχωρήσουν μπροστά.

«Δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να κάνουμε. Είναι χάλια», δήλωσαν.

«Θα μπεις σε μία συζήτηση με κάποιον που έχει πολύ μεγαλύτερη παρουσία και δύναμη και χρήματα από εμάς. Και αυτό δεν θα πάει καλά. Είναι καλύτερα να το αφήσουμε να περάσει. Αν δεν είσαι προσεκτικός, σπαταλάς τη ζωή σου κοιτάζοντας πίσω. Εμείς συνεχίζουμε να κοιτάμε μπροστά όλη την ώρα», είπαν οι Right Said Fred.