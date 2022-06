Η Beyoncé ανοίγει το κεφάλαιο του «Renaissance» με το νέο τραγούδι «Break My Soul»

Η Beyoncé ανακοίνωσε την κυκλοφορία του πρώτου τραγουδιού από το νέο άλμπουμ της «Renaissance».

Η Queen B αναστάτωσε τη μουσική βιομηχανία αποκαλύπτοντας την προηγούμενη εβδομάδα ότι το έβδομο άλμπουμ της πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 29 Ιουλίου.

Μετά από εβδομάδες αινιγματικών υπαινιγμών, η Beyoncé εγκαινιάζει επίσημα το κεφάλαιο του «Renaissance» με πρώτο τραγούδι του άλμπουμ το «Break My Soul», το οποίο θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις ψηφιακές πλατφόρμες νωρίς το πρωί της Τρίτης 21 Ιουνίου.

Όπως συνέβη και στην περίπτωση του «Renaissance», η Beyoncé ανακοίνωσε το «Break My Soul» με διακριτικό τρόπο, ενημερώνοντας αθόρυβα την ενότητα του βιογραφικού της στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Beyoncé δεν έχει μοιραστεί ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες για τη νέα δισκογραφική δουλειά της ούτε το εξώφυλλο του άλμπουμ.

Το επόμενο άλμπουμ της Beyoncé μετά το επαναστατικό visual album «Lemonade» του 2016 θα περιέχει 16 τραγούδια και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, το «Break My Soul» θα είναι το έκτο κατά σειρά τραγούδι του άλμπουμ.

Όσο για τον ήχο στον οποίο αναμένεται να κινηθεί το «Renaissance», πρόσφατες πληροφορίες αναφέρουν ότι το άλμπουμ ενδεχομένως θα έχει επιρροή από την dnace μουσική.

Η Beyoncé είχε δηλώσει σε συνέντευξή της το 2021, αποκαλύπτοντας ότι είναι στο στούντιο «εδώ και ενάμιση χρόνο»: «Με όλη αυτή την απομόνωση και την αδικία κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, νομίζω ότι είμαστε όλοι έτοιμοι να αποδράσουμε, να ταξιδέψουμε, να αγαπήσουμε και να γελάσουμε ξανά»

«Αισθάνομαι μια “αναγέννηση” (renaissance) να ανατέλλει και θέλω να συμμετέχω στην προώθηση αυτής της απόδρασης με κάθε δυνατό τρόπο», είχε προσθέσει, ανακοινώνοντας τον τίτλο του νέου άλμπουμ της χωρίς να το αντιληφθούν οι θαυμαστές της.

Στο άρθρο που συνοδεύει τη νέα φωτογράφηση της Beyoncé για την «British Vogue», η μουσική του «Renaissance» περιγράφεται ως: «Μουσική που σε κάνει να σηκώνεσαι, που μεταφέρει το μυαλό σου σε κουλτούρες και υποκουλτούρες, στους ανθρώπους μας στο παρελθόν και στο παρόν, μουσική που θα ενώσει τόσους πολλούς στην πίστα, μουσική που αγγίζει την ψυχή σου».

Let's get in formation. @Beyonce's BREAK MY SOUL drops at 12am ET tonight 🚨

— Spotify (@Spotify) June 20, 2022