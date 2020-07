Beyoncé: Το video του «Already» από το visual album «Black Is King»

Την πλούσια αφρικανική παράδοση τιμά η Beyoncé.

Η Beyoncé μοιράζεται το video για το τραγούδι της «Already», στο πλαίσιο της κυκλοφορίας του νέου visual album «Black Is King».

Το «Already», στο οποίο συμμετέχουν οι Major Lazer και ο τραγουδιστής Shatta Wale από την Γκάνα, συμπεριλήφθηκε αρχικά στο περσινό άλμπουμ «The Lion King: The Gift» της Queen B, με τραγούδια εμπνευσμένα από το live action remake της κλασικής ταινίας «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών».

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Beyoncé κυκλοφορεί συγχρόνως στις ψηφιακές πλατφόρμες μια deluxe έκδοση του «The Lion King: The Gift», στην οποία έχει προσθέσει το πρόσφατο single «Black Parade» καθώς και μία extended version του τραγουδιού και ένα remix του «Find Your Way Back» δια χειρός Melo-x.

Στο «The Lion King: The Gift» βασίζεται ολόκληρο το «Black Is King».

Η ταινία για το project προσδιορίζει από την αρχή τα μαθήματα από τον «Βασιλιά των Λιονταριών» απευθυνόμενη «στους νεαρούς βασιλιάδες και τις νεαρές βασίλισσες του σήμερα που αναζητούν το δικό τους στέμμα», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην περιγραφή του «Black Is King».

Το video για το «Already» τιμά την πλούσια αφρικανική παράδοση και αποκαλύπτεται παράλληλα με την πρεμιέρα του visual album «Black Is King» στην πλατφόρμα του Disney+ (σ.σ. προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα).

Η Beyoncé έχει επιμεληθεί προσωπικά το σενάριο, τη σκηνοθεσία και την παραγωγή του «Black Is King».

Δείτε το video του «Already»:

Ακούστε την deluxe έκδοση «The Lion King: The Gift» που κυκλοφορεί από την Parkwood Entertainment και την Columbia Records / Sony Music: