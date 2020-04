Η Beyoncé αφιερώνει το «When You Wish Upon A Star» στους επαγγελματίες της υγείας

Το πρόγραμμα «The Disney Family Singalong» του ABC φιλοξένησε διάσημους καλλιτέχνες του μουσικού στερεώματος, οι οποίοι τραγούδησαν από τα σπίτια τους αγαπημένα τους τραγούδια από τις ταινίες της Disney.

Το όνομα της Beyoncé δεν συμπεριλαμβανόταν στους συμμετέχοντες που είχαν ανακοινωθεί αρχικά, όμως η τραγουδίστρια έκανε μία εμφάνιση – έκπληξη για να μαγέψει το κοινό με τη μοναδική ερμηνεία της.

Η Beyoncé επέλεξε να τραγουδήσει το κλασικό «When You Wish Upon A Star», ένα τραγούδι από την πρώτη κινηματογραφική μεταφορά της ιστορίας του Πινόκιο, που χρονολογείται στο 1940 και αποτελεί επίσης το πρώτο τραγούδι της Disney που κέρδισε το Όσκαρ του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

«Γεια σε όλες τις οικογένειες σε όλο τον κόσμο. Είμαι πολύ υπερήφανη και είναι τιμή μου που είμαι μέλος της οικογένειας της Disney και που βοήθησα να παρουσιάσω το The Disney Songbook Singalong, σε συνεργασία με το Feeding America», είπε πριν τραγουδήσει.

Η Beyoncé έγινε για πρώτη φορά μέλος της οικογένειας της Disney το περασμένο καλοκαίρι, όταν επιμελήθηκε ένα άλμπουμ εμπνευσμένο από το live-action remake του «The Lion King» και συμμετείχε παράλληλα στο soundtrack της ταινίας. Επίσης δάνεισε και τη φωνή της σε έναν από τους χαρακτήρες του έργου, τη Nala.

«Θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το τραγούδι σε όλους τους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας που εργάζονται ακούραστα για να μας κρατήσουν υγιείς και ασφαλείς. Σας εκτιμούμε πολύ», συνέχισε η 38χρονη Αμερικανίδα.

«Κρατηθείτε γερά από τις οικογένειές σας. Να είστε ασφαλείς, μην τα παρατάτε. Θα το ξεπεράσουμε, το υπόσχομαι», διαβεβαίωσε τους θεατές.

LISTEN: Beyonce performs "When You Wish Upon a Star" and dedicates the song to health care workers.

Just Perfect.#DisneyFamilySingalong pic.twitter.com/Plkgxo2dcU

— Austin Kellerman (@AustinKellerman) April 17, 2020