Η Beyoncé θα κερδίσει 24 εκατομμύρια δολάρια για μία εμφάνιση στο Ντουμπάι

Το αραβικό εμιράτο έριξε χρυσάφι στα πόδια της Beyoncé.

Η Beyoncé θα κερδίσει το αστρονομικό ποσό των 24 εκατομμυρίων δολαρίων για την επερχόμενη εμφάνισή της σε ένα πολυτελές θέρετρο του Ντουμπάι.

Το 2022, η Beyoncé έκανε μία επική επιστροφή στη μουσική. Το καλοκαίρι κυκλοφόρησε τελικά το πρώτο σόλο άλμπουμ της από το 2016, το «Renaissance», το οποίο έκανε με άνεση ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200.

Το «Renaissance» έγινε επίσης το έβδομο συνεχόμενο σόλο άλμπουμ της Beyoncé που κατακτά την κορυφή των ΗΠΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε άλμπουμ της στην καριέρα της έχει ανέβει στο No. 1 στην αμερικανική την αγορά.

Το περασμένο φθινόπωρο, η Beyoncé φάνηκε επίσης να επιβεβαιώνει ότι πρόκειται να ακολουθήσει μία παγκόσμια περιοδεία για το «Renaissance» το καλοκαίρι του 2023 και διέθεσε σε μία φιλανθρωπική δημοπρασία διάφορα πακέτα διαμονής και πτήσεων μαζί με εισιτήρια για την περιοδεία της, συνολικού κόστους έως και 20.000 δολάρια.

Εν αναμονή της μεγάλης επιστροφής της στη σκηνή, η Beyoncé θα εμφανιστεί στο Ντουμπάι αυτό το Σαββατοκύριακο, και σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αμοιβή της θα ανέλθει στο ιλιγγιώδες ποσό των 24 εκατομμυρίων δολαρίων για μία εκδήλωση διάρκειας περίπου μίας ώρας.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο θέρετρο Atlantis The Royal του Ντουμπάι, το οποίο διαθέτει 231 πολυτελή διαμερίσματα, 693 δωμάτια και 102 σουίτες.

Τις τελευταίες ώρες άρχισαν να διαδίδονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από τους θαυμαστές που βρίσκονταν στην περιοχή και είχαν την τύχη να ακούσουν από μακριά την Beyoncé να κάνει πρόβες για την επερχόμενη συναυλία.

Σύμφωνα με τους θαυμαστές, η αστέρας της μουσικής ενδέχεται να ερμηνεύσει τραγούδια όπως τα «Crazy In Love» και «Naughty Girl» από το άλμπουμ της «Dangerously In Love» του 2003, το «Halo» από το άλμπουμ της «I Am… Sasha Fierce» του 2008, το «Drunk In Love» από το «Beyoncé» του 2013 και το «Spirit» από το «The Lion King: The Gift» του 2019 και το soundtrack του live action remake της ταινίας «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συναυλία της Beyoncé στο Ντουμπάι θα παρευρεθούν μόνο προσκεκλημένοι.

Φαίνεται ότι η Βρετανίδα ράπερ Bree Runway είναι μεταξύ των εκλεκτών προσκεκλημένων, καθώς ανάρτησε στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram ένα βίντεο από το θέρετρο του Ντουμπάι, γράφοντας: «Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που θα αφεθώ σε αυτό το όμορφο μέρος και θα ζήσω την εμπειρία της βασίλισσας Beyoncé».

Beyoncé rehearsing Crazy in Love in Dubai ❤️ pic.twitter.com/369R8rBEjk — RENAISSANCE Updates 🪩 (@B7Album) January 18, 2023