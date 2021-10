Οι νικητές των BET Hip Hop Awards 2021 – Θρίαμβος για Tyler, the Creator, Cardi B και Megan Thee Stallion

Δείτε αναλυτικά τους νικητές των BET Hip Hop Awards 2021.

Η Cardi B και η Megan Thee Stallion ήταν ανάμεσα στους μεγάλους νικητές των BET Hip Hop Awards 2021, καθώς έλαβαν τρία βραβεία για την προκλητική τους επιτυχία «WAP»: Για το Τραγούδι της Χρονιάς, το Καλύτερο Hip-Hop Βίντεο και την Καλύτερη Συνεργασία.

Η τελετή απονομής των BET Hip Hop Awards 2021 μαγνητοσκοπήθηκε την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου στο «Cobb Energy Performing Arts Center» της Ατλάντα και μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης 5 Οκτωβρίου από το BET.

Η Cardi B είναι η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα που κερδίζει δύο φορές στην ιστορία το βραβείο για το Καλύτερο Hip-Hop Βίντεο. Είχε επικρατήσει ξανά στην ίδια κατηγορία πριν από δύο χρόνια με το «Money». Μεταξύ όλων των καλλιτεχνών, ο Drake έχει τις περισσότερες νίκες (5) στην κατηγορία. Ο T.I., ο Kanye West, ο Lil Wayne και ο Kendrick Lamar έχουν λάβει από δύο φορές το βραβείο.

Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που ένα αμιγώς γυναικείο δίδυμο κερδίζει το βραβείο της Καλύτερης Συνεργασίας. Τον τίτλο απέσπασε πέρυσι το remix για το «Savage» της Megan Thee Stallion με τη συμμετοχή της Beyoncé.

Ο Lil Baby, ο Tyler, The Creator και ο JAY-Z κέρδισαν από δύο βραβεία στην τελετή απονομής των BET Hip Hop Awards 2021

Ο Lil Baby έλαβε για πρώτη φορά το βραβείο του Hip-Hop Καλλιτέχνη της Χρονιάς, τίτλος για τον οποίο υποψήφιο και πέρυσι, αλλά τον έχασε από τη Megan Thee Stallion. Ο Lil Baby μοιράστηκε επίσης το βραβείο για το Καλύτερο Ντουέτο ή Γκρουπ με τον Lil Durk.

Το «Call Me If You Get Lost» του Tyler, The Creator αναδείχθηκε στο Hip Hop Άλμπουμ της Χρονιάς στα BET Hip Hop Awards 2021.

Το άλμπουμ έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200 όταν κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος. Στην κορυφή του εν λόγω chart έχουν βρεθεί όλα τα άλμπουμ που έχουν επικρατήσει στη συγκεκριμένη εκτός από δύο: Το «good kid, m.A.A.d. city» του Kendrick Lamar (κέρδισε το βραβείο το 2013) και το «Everything Is Love» των The Carters (κέρδισε το βραβείο το 2018) έφτασαν και τα δύο στο Νο. 2 του Billboard 200.

Ο Tyler, The Creator απέσπασε επίσης το βραβείο του Καλύτερου Live Performer, καθώς και ένα τιμητικό βραβείο, το Βραβείο Πολιτιστικής Επιρροής Rock the Bells.

Ο JAY-Z κέρδισε το βραβείο Impact Track για δεύτερη φορά για τη συμμετοχή του στο «What It Feels Like» του αείμνηστου Nipsey Hussle. Ο JAY-Z αναδείχθηκε νικητές για πρώτη φορά στην κατηγορία αυτή πριν από τέσσερα χρόνια για το «The Story of O.J.» Στη φετινή τελετή απονομής έλαβε επίσης το βραβείο Sweet 16: Best Featured Verse για το ίδιο τραγούδι.

Ο J. Cole κέρδισε αναδείχθηκε επιπλέον στον Στιχουργό της Χρονιάς για δεύτερη φορά μέσα σε τρία χρόνια στα BET Hip Hop Awards. Ο Kendrick Lamar έχει κερδίσει επτά φορές σε αυτή την κατηγορία. Ο Common και ο Lil Wayne έχουν κερδίσει δύο φορές.

Η Missy Elliott έλαβε το βραβείο του Καλύτερου Σκηνοθέτη Βίντεο της Χρονιάς. Είναι η τρίτη γυναίκα που επικρατεί στη συγκεκριμένη κατηγορία τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η Teyana «Spike Tee» Taylor κέρδισε το βραβείο πέρυσι. Η Karena Evans κέρδισε το 2018.

Ο Hit-Boy ήταν ο Παραγωγός της Χρονιάς για δεύτερη συνεχή χρονιά. Είναι ο τρίτος παραγωγός που κερδίζει back-to-back βραβεία σε αυτή την κατηγορία, μετά τον DJ Mustard (2013-14) και τον Metro Boomin (2016-17).

Ο Yung Bleu απέσπασε το βραβείο του Καλύτερου Νέου Hip-Hop Καλλιτέχνη. Τρεις νικητές σε αυτή την κατηγορία των BET Hip Hop Awards απέσπασαν την επόμενη χρονιά τον τίτλο του Hip-Hop Καλλιτέχνη της Χρονιάς στην επόμενη τελετή απονομής. Αυτοί ήταν οι εξής: Drake (2009), Nicki Minaj (2010) και Cardi B (2017).

Οι νικητές των BET Hip Hop Awards 2021

Hip Hop Album of The Year

A Gangsta’s Pain – Moneybagg Yo

Call Me if You Get Lost – Tyler, the Creator

Culture III – Migos

Good News – Megan Thee Stallion

Khaled Khaled – Dj Khaled

Savage Mode II – 21 Savage & Metro Boomin

The Off-Season – J. Cole

Song of The Year

Back in Blood – Produced by YC (Pooh Shiesty feat. Lil Durk)

Late at Night – Produced by Mustard (Roddy Ricch)

Laugh Now Cry Later – Produced by G. Ry, Cardogotwings, Roget Chahayed & Yung Exclusive (Drake feat. Lil Durk)

Up – Produced by Yung Dza, Sean Island, Dj Swanqo (cardi B)

Wap – Produced by Ayo & Keyz (Cardi B feat. Megan Thee Stallion)

Whole Lotta Money (Remix) – Produced by London Jae, Beatgodz, Tee Romano (Bia feat. Nicki Minaj)

Hip Hop Artist of The Year

Cardi B

Drake

J. Cole

Lil Baby

Megan Thee Stallion

Tyler, the Creator

Best Hip Hop Video

Cardi B – Up

Cardi B feat. Megan Thee Stallion – WAP

Chris Brown & Young Thug – Go Crazy

Drake feat. Lil Durk – Laugh Now Cry Later

Lil Nas X – Montero (Call Me by Your Name)

Saweetie feat. Doja Cat – Best Friend

Best New Hip Hop Artist

Blxst

Coi Leray

Don Toliver

Morray

Pooh Shiesty

Yung Bleu

Best Collaboration

21 Savage & Metro Boomin feat. Drake – Mr. Right Now

Bia feat. Nicki Minaj – Whole Lotta Money (Remix)

Cardi B feat. Megan Thee Stallion – WAP

Dj Khaled feat. Lil Baby & Lil Durk – Every Chance I Get

Drake feat. Lil Durk – Laugh Now Cry Later

Pooh Shiesty feat. Lil Durk – Back in Blood

Best Duo or Group

21 Savage & Metro Boomin

Chris Brown & Young Thug

City Girls

Future & Lil Uzi Vert

Lil Baby & Lil Durk

Migos

Best Live Performer

Busta Rhymes

Cardi B

Dababy

Doja Cat

Megan Thee Stallion

Tyler, the Creator

Lyricist of The Year

Benny the Butcher

Drake

J. Cole

Lil Baby

Megan Thee Stallion

Nas

Best International Flow

Ladipoe (Nigeria)

Nasty C (South Africa)

Xamã (Brazil)

Laylow (France)

Gazo (France)

Little Simz (UK)

Dave (UK)

Video Director of The Year

Cole Bennett

Colin Tilley

Dave Meyers

Director X

Hype Williams

Missy Elliott

Dj of The Year

Chase B

D Nice

Dj Cassidy

Dj Drama

Dj Envy

Dj Jazzy Jeff

Dj Scheme

Kaytranada

Producer of The Year

Dj Khaled

Hit-Boy

Metro Boomin

Mustard

The Alchemist

Tyler, the Creator

Hustler of The Year

Cardi B

Drake

Lil Baby

Megan Thee Stallion

Saweetie

Yung Bleu

Best Hip Hop Platform

Complex

Genius

Hip Hop Dx

Hot New Hip Hop

The Breakfast Club

The Shade Room

Worldstar Hip Hop

Xxl

Sweet 16: Best Featured Verse

Cardi B – Type Shit (migos feat. Cardi B)

Drake – Havin’ Our Way (migos feat. Drake)

Jay-Z – What It Feels Like (nipsey Hussle feat. Jay-Z)

Lil Durk – Back in Blood (pooh Shiesty Ft. Lil Durk)

Megan the Stallion – on Me (Remix) (lil Baby Ft. Megan Thee Stallion)

Roddy Ricch – Lemonade (Remix) (internet Money feat. Don Toliver & Roddy Ricch)

Impact Track

Black Thought – Thought vs Everybody

Lil Nas X – Montero (call Me by Your Name)

Lil Baby & Kirk Franklin – We Win

Meek Mill feat. Lil Durk – Pain Away

Nipsey Hussle feat. Jay-Z – What It Feels Like

Rapsody – 12 Problems

I Am Hip-Hop Award

Nelly

Cultural Influence Award

Tyler, the Creator