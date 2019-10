Η ετήσια γιορτή της hip hop μουσικής.

Την Τρίτη 8 Οκτωβρίου διοργανώθηκαν τα BET Hip Hop Awards 2019.

Η τελετή απονομής των μουσικών βραβείων του τηλεοπτικού δικτύου BET για τη hip hop μουσική πραγματοποιήθηκε στο «Cobb Energy Center» της Ατλάντας με οικοδεσπότη τον stand-up κωμικό και καλλιτέχνη Lil Duval.

Τις περισσότερες υποψηφιότητες για τη φετινή διοργάνωση διέθετε η Cardi B (10), ενώ ακολουθούσαν ο DJ Khaled, ο Travis Scott και ο J. Cole με οκτώ υποψηφιότητες ο καθένας.

Ο εκλιπών Nipsey Hussle, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε δολοφονική επίθεση, προτάθηκε για πέντε βραβεία. Πέντε υποψηφιότητες απέσπασε επίσης και η Megan Thee Stallion, πρωτοεμφανιζόμενη στα BET Hip Hop Awards.

Μεγάλος νικητής των BET Hip Hop Awards 2019 ήταν ο J. Cole, ο οποίος κέρδισε τρία βραβεία: Για το «Στιχουργό της Χρονιάς», την «Καλύτερη Συμμετοχή με Κουπλέ» (με το «A Lot») και το «Impact Track» με το «Middle Child».

Η Cardi B, ο Travis Scott, ο Lil Nas X και η Megan Thee Stallion κέρδισαν από δύο βραβείο ο καθένας.

Το τιμητικό «I Am Hip Hop» (Είμαι το Hip Hop) απονεμήθηκε φέτος στη Lil’ Kim, η οποία εμφανίστηκε στη σκηνή των BET Hip Hop Awards 2019 για να τραγουδήσει ένα medley με τις επιτυχίες της.

Τη συνόδευσαν οι Junior M.A.F.I.A., το γκρουπ στο οποίο συμμετείχε στις αρχές της καριέρας της και σχηματίστηκε από τον θρυλικό The Notorious B.I.G.

Στην τελετή απονομής τραγούδησαν επίσης οι Megan Thee Stallion, Rick Ross, Chance the Rapper, Offset, T-Pain, Lil Baby, DaBaby, Lil Jon, Rapsody, YBN Cordae, Anderson .Paak, Saweetie, Kamillion και Tom. G.

Οι νικητές των BET Hip Hop Awards 2019

Best Hip-Hop Video

21 Savage – «A Lot» Feat. J. Cole

Cardi B – «Money» – (νικητής)

City Girls – «Twerk» Feat. Cardi B

DaBaby – «Suge»

Meek Mill – «Going Bad» Feat. Drake

Travis Scott – «Sicko Mode» Feat. Drake

Hot Ticket Performer

Cardi B

DaBaby

Drake

Megan Thee Stallion – (νικητής)

The Carters

Travis Scott

Album of the Year

Travis Scott – Astroworld – (νικητής)

Meek Mill – Championships

Lizzo – Cuz I Love You

DJ Khaled – Father of Asahd

Tyler, The Creator – Igor

Dreamville – Revenge of the Dreamers 3

Video Director of the Year

Benny Boom

Bruno Mars, Florent Dechard

Calmatic

Dave Meyers

Eif Rivera

Travis Scott – (νικητής)

Lyricist of the Year

2 Chainz

Drake

J. Cole – (νικητής)

Meek Mill

Nipsey Hussle

YBN Cordae

MVP of the Year

Cardi B

DJ Khaled

Drake

J. Cole

Megan Thee Stallion

Nipsey Hussle – (νικητής)

Producer of the Year

DJ Khaled – (νικητής)

London On Da track

Metro Boomin’

Mustard

Swizz Beatz

Tay Keith

Best Collab, Duo or Group

21 Savage Feat. J. Cole – «A Lot»

Cardi B & Bruno Mars – «Please Me

DJ Khaled Feat. Nipsey Hussle & John Legend – «Higher»

Lil Baby & Gunna – «Drip Too Hard»

Lil Nas X Feat. Billy Ray Cyrus – «Old Town Road (Remix)» – (νικητής)

Travis Scott Feat. Drake – «Sicko Mode»

Single of the Year

«Act Up» – Παραγωγή: EarlThePearll (City Girls)

«Big Ole Freak» – Παραγωγή: LilJuMadeDaBeat (Megan Thee Stallion)

«Money» – Παραγωγή: J. White Did It (Cardi B)

«Old Town Road (Remix)» – Παραγωγή: YoungKio (Lil Nas X Feat. Billy Ray Cyrus) – (νικητής)

«Sicko Mode» – Παραγωγή: Rogét Chahayed, CuBeatz, OZ, Hit-Boy & Tay Keith (Travis Scott Feat. Drake)

«Suge» – Παραγωγή: Pooh Beatz & JetsonMade (DaBaby)

Best New Hip-Hop Artist

Blueface

DaBaby – (νικητής)

Lil Nas X

Megan Thee Stallion

Roddy Ricch

YBN Cordae

Best Mixtape

Jack Harlow – Loose

Kevin Gates – Luca Brasi 3

Megan Thee Stallion – Fever – (νικητής)

Roddy Ricch – Feed Tha Streets II

Wiz Khalifa & Curren$y – 2009

YBN Almighty Jay, YBN Cordae & YBN Nahmir – YBN: The Mixtape

Sweet 16: Best Featured Verse

21 Savage – «Wish Wish» ( DJ Khaled Feat. Cardi B & 21 Savage)

Cardi B – «Clout» (Offset Feat. Cardi B)

Cardi B – «Twerk» (City Girls Feat. Cardi B)

J. Cole – »A Lot» (21 Savage Feat. J Cole) – (νικητής)

Rick Ross – «Money in the Grave» (Drake Feat. Rick Ross)

Rick Ross – «What’s Free» (Meek Mill Feat.Jay-Z & Rick Ross)

Impact Track

21 Savage – «A Lot» Feat. J. Cole

DJ Khaled – «Higher» Feat. Nipsey Hussle & John Legend

J. Cole – «Middle Child» – (νικητής)

Kap G – «A Day Without a Mexican»

Lizzo – «Tempo» Feat. Missy Elliott

Youngboy Never Broke Again – «I Am Who They Say I Am» Feat. Quando Rondo & Kevin Gates

DJ of the Year

Chase B

DJ Drama

DJ Envy

DJ Esco

DJ Khaled

Mustard – (νικητής)

Made-You-Look Award (Best Hip-Hop Style)

Cardi B – (νικητής)

DJ Khaled

French Montana

Meek Mill

Rick Ross

Travis Scott

Best Hip-Hop Online Site/App

All Hip-Hop

Complex – (νικητής)

HotNewHipHop

The Shade Room

WorldStar

XXL

Hustler of the Year

Cardi B

DJ Khaled

Jay-Z – (νικητής)

Nipsey Hussle

Rick Ross

Travis Scott

Best International Flow

Falz (Νιγηρία)

Ghetts (Ηνωμένο Βασίλειο)

Kalash (Γαλλία)

Lil Simz (Ηνωμένο Βασίλειο)

Nasty C (Νότια Αφρική)

Sarkodie (Γκάνα) – (νικητής)

Tory Lanez (Καναδάς)