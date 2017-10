Η Cardi B, ο Kendrick Lamar και ο DJ Khaled είναι οι μεγάλοι νικητές των φετινών «BET Hip Hop Awards».

Η hip hop μουσική γιορτάζει. Τα «BET Hip Hop Awards» διεξήχθησαν για δωδέκατη φορά στην ιστορία τους.

Τα βραβεία διοργανώνονται από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο του «BET» (Black Entertainment Television) και τιμούν τους καλλιτέχνες, παραγωγούς και σκηνοθέτες μουσικών βίντεο με δράση στον hip hop τομέα της μουσικής βιομηχανίας.

Η φετινή τελετή απονομής προβλήθηκε σε μαγνητοσκοπημένη μετάδοση την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου. Στο πόστο του παρουσιαστή παρέμεινε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο DJ Khaled.

Την κούρσα των υποψηφιοτήτων οδηγούσαν ο Kendrick Lamar, ο DJ Khaled και η Cardi B, έχοντας προταθεί προς βράβευση από εννέα φορές ο καθένας.

Μεγάλη νικήτρια ήταν η πρωτοεμφανιζόμενη ράπερ από το Μπρονξ που έχει αναγκάσει όλον τον κόσμο να συζητά το όνομά της. Μία ημέρα πριν τα 25α γενέθλιά της, η Cardi B έγραψε ξανά ιστορία. Απέσπασε πέντε βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του «Καλύτερου Νέου Hip-Hop Καλλιτέχνη» και του «Single της Χρονιάς» για το «Bodak Yellow».

Ο (απών από την εκδήλωση) Kendrick Lamar, ο καλύτερος ράπερ της γενιάς του, απέσπασε τέσσερα βραβεία, μεταξύ των οποίων για το «Στιχουργό της Χρονιάς» και το «Καλύτερο Hip Hop Βίντεο». Ο οικοδεσπότης DJ Khaled βραβεύθηκε τρεις φορές, μία εξ αυτών για την «Καλύτερη Συνεργασία», χάρη στο «Wild Thoughts» με τη Rihanna και τον Bryson Tiller.

Στη σκηνή των βραβείων εμφανίστηκαν ζωντανά οι Cardi B, DJ Khaled, Flo Rida, Gucci Mane, Luke Campbell, Migos, Playboi Carti, Plies, Rick Ross, T Pain, Trick Daddy, Yo Goti, Trina και You Gotti.

Απρόσμενη έκπληξη ήταν η εμφάνιση του Eminem μέσω μαγνητοσκοπημένου βίντεο, όπου εξαπέλυσε ένα αιχμηρό freestyle εναντίον του Donald Trump, το οποίο έχει αρχίσει να κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Οι νικητές των «BET Hip Hop Awards 2017»

* Οι νικητές αναγράφονται με έντονα γράμματα.

Best Hip-Hop Video

Kendrick Lamar – «HUMBLE.»

Cardi B – «Bodak Yellow»

DJ Khaled Feat. Rihanna & Bryson Tiller – «Wild Thoughts»

French Montana Feat. Swae Lee – «Unforgettable»

Future – «Mask Off»

Best Collabo, Duo or Group

DJ Khaled Feat. Rihanna & Bryson Tiller – «Wild Thoughts»

French Montana Feat. Swae Lee – «Unforgettable»

Migos Feat. Lil Uzi Vert – «Bad and Boujee»

Rae Sremmurd Feat. Gucci Mane – «Black Beatles»

Yo Gotti Feat. Nicki Minaj – «Rake It Up»

Hot Ticket Performer

Kendrick Lamar

Cardi B

Chance The Rapper

Drake

J. Cole

Lyricist of the Year

Kendrick Lamar

Chance The Rapper

Drake

J. Cole

Jay-Z

Video Director of the Year

Benny Boom

Colin Tilley

Dave Meyers and Missy Elliott

Director X

Hype Williams

DJ of the Year

DJ Khaled

DJ Drama

DJ Envy

DJ Esco

DJ Mustard

Producer of the Year

Metro Boomin

DJ Khaled & Nasty Beatmakers

DJ Mustard

London On Da Track

Mike Will Made-It

Pharrell Williams

MVP of the Year

DJ Khaled

Cardi B

Chance The Rapper

Jay-Z

Kendrick Lamar

Single of the Year

«Bodak Yellow» – Produced By J. White Did It (Cardi B)

«Bad and Boujee» – Produced By Metro Boomin (Migos Feat. Lil Uzi Vert)

«HUMBLE.» – Produced By Mike Will Made-It (Kendrick Lamar)

«Mask Off» – Produced By Metro Boomin (Future)

«Wild Thoughts» – Produced By DJ Khaled & Nasty Beatmakers (DJ Khaled Feat. Rihanna & Bryson Tiller)

Album of the Year

Kendrick Lamar – «DAMN.»

DJ Khaled – «Grateful»

Future – «FUTURE»

J. Cole – «4 Your Eyez Only»

Jay-Z – «4:44»

Migos – «Culture»

Best New Hip-Hop Artist

Cardi B

Aminé

Kodak Black

Playboi Carti

Tee Grizzley

Hustler of the Year

Cardi B

Chance The Rapper

Diddy

DJ Khaled

Jay-Z

Kendrick Lamar

Made-You-Look Award (Best Hip-Hop Style)

Cardi B

A$AP Rocky

Future

Migos

Nicki Minaj

Best Mixtape

Cardi B – «Gangsta Bitch Music Vol. 2»

Gucci Mane – «Droptopwop»

Juicy J – «Gas Face»

Playboi Carti – «Playboi Carti»

Tee Grizzley – «My Moment»

Yo Gotti & Mike Will Made-It – «Gotti Made-It»

Sweet 16: Best Featured Verse

Nicki Minaj – «Rake It Up» (Yo Gotti Feat. Nicki Minaj)

Chance The Rapper – «I’m the One» (DJ Khaled Feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne)

Gucci Mane – «Black Beatles» (Rae Sremmurd Feat. Gucci Mane)

Lil Uzi Vert – «Bad and Boujee» (Migos Feat. Lil Uzi Vert)

Ty Dolla $ign – «Ain’t Nothing» (Juicy J Feat. Wiz Khalifa & Ty Dolla $ign)

Wiz Khalifa – «Ain’t Nothing» (Juicy J Feat. Wiz Khalifa & Ty Dolla $ign)

Impact Track

Jay-Z – «The Story of O.J.»

Cardi B – «Bodak Yellow»

Kendrick Lamar – «HUMBLE.»

Kendrick Lamar – «DNA.»

Lecrae – «Blessings» Feat. Ty Dolla $ign

Tyler, The Creator – «Who Dat Boy» Feat. A$AP Rocky