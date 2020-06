BET Awards 2020: Η Beyoncé αφιέρωσε το Ανθρωπιστικό Βραβείο στους διαδηλωτές του Black Lives Matter

Η Beyoncé παρέλαβε το Ανθρωπιστικό Βραβείο στην τελετή απονομής των BET Awards 2020, με την πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ Michelle Obama να της απονέμει την τιμητική διάκριση.

Η Michelle Obama εξήρε την προσήλωση της τραγουδίστριας στη μαύρη κοινότητα και τη φιλανθρωπία της και τόνισε ότι η τραγουδίστρια προωθεί νέους καλλιτέχνες και «αποδοκιμάζει τον σεξισμό και τον ρατσισμό, όταν αντιλαμβάνεται τέτοια φαινόμενα»

Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ επεσήμανε συγκεκριμένα τη στιγμή που η φίλη της, Beyoncé βοήθησε στην καμπάνια Let’s Move! του Λευκού Οίκου ξαναγράφοντας το «Get Me Bodied» για την πρωτοβουλία στον τομέα της υγείας.

Ακολούθησε η προβολή βίντεο για το έργο της Beyoncé μέσω της οργάνωσης BeyGOOD που έχει ιδρύσει και του Global Citizen.

