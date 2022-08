Benny Blanco, BTS και Snoop Dogg κυκλοφορούν το «Bad Decisions»

Ο Benny Blanco εμφανίζεται ως ένας φανατικός θαυμαστής των BTS στο music video του «Bad Decisions».

Ο Benny Blanco ενώνει τις δυνάμεις του με τους Jin, Jimin, V και Jungkook των BTS και τον Snoop Dogg στο νέο single του «Bad Decisions».

Το τραγούδι θα συμπεριληφθεί στο τρίτο προσωπικό άλμπουμ του παραγωγού, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα φέτος.

Ο Benny Blanco έχει συνεργαστεί δισκογραφικά με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της pop μουσικής, όπως οι Britney Spears, Rihanna, Katy Perry, Justin Bieber, Kesha και πολλούς άλλους, ωστόσο το νέο τραγούδι του αναμφίβολα μία από τις πιο επικές συνεργασίες της καριέρας του.

Παρά τον τίτλο του, το «Bad Decisions» είναι ένα πανέμορφο τραγούδι με χορευτική διάθεση, όπου τα μέλη των BTS δηλώνουν ότι θέλουν να είναι με τον άνθρωπο που επιθυμούν «όλη την ώρα».

Στο music video για το «Bad Decisions» που σκηνοθέτησε ο Ben Sinclair, ο Benny Blanco εμφανίζεται στον ρόλο ενός φανατικού θαυμαστή των BTS που προετοιμάζεται ενθουσιασμένος για μία συναυλία του συγκροτήματος της K-pop: Μαθαίνει χορογραφίες, ετοιμάζει μία τούρτα και περιποιείται την εμφάνισή του.

Στο δρόμο για τη συναυλία, κολλάει στην κίνηση στο Λος Άντζελες και, καθώς πλησιάζει η ώρα έναρξης του σόου, εγκαταλείπει το αυτοκίνητό του για να πάει τρέχοντας προς το γήπεδο, μόνο και μόνο για να διαπιστώσει ότι η συναυλία είναι προγραμματισμένη για την επόμενη ημέρα.

Οι Jin, Jimin, V και Jungkook των BTS τραγουδούν: «Αν θέλεις την αγάπη μου/Έλα λίγο πιο κοντά / Μην με κάνεις να περιμένω/Ας πάρουμε μερικές κακές αποφάσεις / Σε θέλω, μωρό μου, όλη την ώρα / Δώσε μου όλα σου τα φιλιά / Σε θέλω Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, μωρό μου, κάθε βράδυ».

Οι ατάκες του Snoop Dogg συνοδεύονται από τα επιφωνήματα των BTS. «Όλοι με βλέπουν να φαίνομαι πεταχτός (oh yeah) / Και νομίζω ότι ξέρω τον λόγο (oh yeah) / Επειδή σε έχω εδώ δίπλα μου (oh yeah) / Και δεν μπορώ να σε αφήσω να φύγεις έτσι απλά, αν δεν είμαι μαζί σου δεν είμαι εντάξει», ραπάρει.

Το «Bad Decisions» είναι η πρώτη επίσημη συνεργασία του Benny Blanco με τους BTS και τον Snoop Dogg.

Τον Μάιο, ο μουσικός παραγωγός είχε προαναγγείλει τη μουσική συνάντηση με τους αστέρες της K-pop δημιουργώντας για τους BTS ένα remix με τα τραγούδια «Fake Love», «Life Goes On» και «Blood Sweat and Tears» του συγκροτήματος, όπως επιλέχθηκαν από το ARMY.