Benedict Cumberbatch: Θα συμμετάσχει στην ταινία για τον Bob Dylan με τον Timothée Chalamet

Η ταινία θα επικεντρωθεί στις πρώτες ημέρες της καριέρας του Bob Dylan.

Ο Benedict Cumberbatch θα υποδυθεί τον τραγουδιστή της folk Pete Seeger στην επερχόμενη βιογραφική ταινία «Complete Unknown» για τον Bob Dylan με πρωταγωνιστή τον Timothée Chalamet.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε από το Deadline μετά την προβολή της νέας ταινίας «Indiana Jones and the Dial of Destiny» (Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του Πεπρωμένου) του σκηνοθέτη James Mangold στο Φεστιβάλ των Καννών.

Ο Pete Seeger, ο οποίος πέθανε το 2014 σε ηλικία 94 ετών, άσκησε σημαντική επίδραση στον Bob Dylan, τόσο από την άποψη της μουσικής όσο και από την άποψη του ακτιβισμού.

Με τη σειρά του, ο Pete Seeger ήταν ένας από τους πρώτους υποστηρικτές του Bob Dylan και τον βοήθησε να κυκλοφορήσει το πρώτο άλμπουμ του με την Columbia Records. Επίσης, προσκάλεσε τον Dylan να εμφανιστεί στο Newport Folk Festival, όπου ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Ο Peter Seeger γνώρισε αρχικά επιτυχία με τους Weavers, οι οποίοι σχηματίστηκαν το 1948.

Έγραψε ή συνυπέγραψε τραγούδια με πολιτικό χαρακτήρα όπως τα «If I Had a Hammer», «Turn, Turn, Turn», «Where Have All The Flowers Gone» και «Kisses Sweeter Than Wine», ενώ το «We Shall Overcome» έγινε ύμνος της αντίστασης.

Ο Peter Seeger μπήκε σε μαύρη λίστα τη δεκαετία του 1950 λόγω του αριστερού ακτιβισμού του και του αρνήθηκαν την προβολή σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές. Στη συνέχεια, έκανε περιοδείες στις πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ για να διαδώσει τη μουσική και την ιδεολογία του λαϊκού κινήματος διαμαρτυρίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Peter Seeger έγινε το σύμβολο πολλών πολιτικών αγώνων – από τον πυρηνικό αφοπλισμό μέχρι το κίνημα Occupy Wall Street το 2011. Το 1996 εντάχθηκε στο Rock & Roll Hall of Fame.

Η ταινία με τον τίτλο «Complete Unknown» πρόκειται να εξιστορήσει τα πρώτα βήματα της καριέρας του Bob Dylan μέχρι την άφιξή του στη Νέα Υόρκη.

Ο Timothée Chalamet θα υποδυθεί τον Bob Dylan και θα τραγουδήσει με τη φωνή του τα τραγούδια του, ενώ η Monica Barbaro θα υποδυθεί την Joan Baetz, μία από τις πρώτες μεγάλες καλλιτέχνιδες που ηχογράφησαν τα τραγούδια του Dylan στις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Ο James Mangold αποκάλυψε επίσης μιλώντας στο Deadline στο περιθώριο του Φεστιβάλ των Καννών ότι στην ταινία θα πρωταγωνιστήσει και η Elle Fanning.

Τον περασμένο μήνα, ο σκηνοθέτης επιβεβαίωσε ότι τα γυρίσματα του «Complete Unknown» θα ξεκινήσουν τον Αύγουστο.

«Είναι μία τόσο ενδιαφέρουσα αληθινή ιστορία για μία τόσο ενδιαφέρουσα στιγμή στην αμερικανική σκηνή», δήλωσε στο Collider.