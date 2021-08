The Weeknd και Nas συναντούν τον Belly στο «Die For It»

Το τραγούδι συμπεριλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ του Belly.

Ο ράπερ, τραγουδιστής και τραγουδοποιός Belly αποκαλύπτει το music video για το τραγούδι «Die For It» στο οποίο συναντά τον χαρισματικό The Weeknd και τον θρυλικό Nas.

Το «Die For It» συμπεριλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ του Belly με τίτλο «See You Next Wednesday» που κυκλοφορεί από τις Roc Nation και XO Records.

Το τραγούδι καθαυτό στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην έννοια του παραδείσου και της κόλασης, όπως υποδηλώνουν και οι εικόνες του music video.

«Σκότωσαν τον Nip (Nipsey Hussle), δεν θα γεμίσουν ποτέ το κενό / Ξέρω ότι ο διάβολος έριξε ένα δάκρυ χαράς (…) Δεν μπορώ να το πω ποτέ, αλλά έχετε ακούσει τις ιστορίες/ Δεν μπορώ να πω ποτέ, είναι αυτός ο παράδεισος, η κόλαση ή το καθαρτήριο;», αναφέρει ο Belly στο πρώτο κουπλέ και θέτει ένα εύλογο ερώτημα, λαμβάνοντας υπόψη όσα έχουν συμβεί στο χώρο της hip-hop μουσικής τα τελευταία χρόνια.

Ο Nas μιλάει στο δεύτερο κουπλέ για τον αγώνα που δίνει για να διατηρήσει την κληρονομιά του: «Πράγματα για τα οποία θα πέθαινα, όλα όσα έχτισα για 20 χρόνια / Δεν θα σου επιτρέψω να τα κάνεις να καταρρεύσουν / Θα σε βάλω στο χώμα», προειδοποιεί.

Ενώ ο The Weeknd τραγουδάει στο γλυκά απειλητικό ρεφρέν: «Αν αυτό είναι ό, τι είναι, τότε θα πεθάνω γι’ αυτό».

Το music video για το «Die For It» ανοίγει με τον Belly να απορροφά το περιβάλλον του, το οποίο αποτελείται από ένα σκηνικό Αποκάλυψης με έναν κατακόκκινο ουρανό, φλεγόμενα κτίρια και ερημωμένους δρόμους κατάσπαρτους με εφημερίδες.

Στη συνέχεια βγάζει φτερά και μετατρέπεται σε έναν παράξενο ψηφιακό άγγελο, ενώ ο Nas περνάει μεγάλο μέρος του χρόνου του στην οθόνη να μελαγχολεί στα ερείπια ενός πύργου με ρολόι.

Ο The Weeknd εμφανίζεται στην αρχή μόνο στις τηλεοράσεις που είναι σκορπισμένες σε όλη την κατεστραμμένη πόλη και καταγράφει την πτώση της.

Ο Belly έχει συγκεντρώσει ως καλλιτέχνης πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams, ενώ σε συνδυασμό με τις δημιουργίες του ως τραγουδοποιός / συνθέτης έχει φτάσει στο ορόσημο των 6 δισεκατομμυρίων streams.

Το 2020 έγραψε ιστορία όταν συνυπέγραψε την κορυφαία επιτυχία «Blinding Lights» από το τελευταίο άλμπουμ του The Weeknd, «After Hours», ένα τραγούδι που παρέμεινε για τον ασύλληπτο αριθμό των 88 εβδομάδων στο Top 10 του Billboard.

Το «Die For It» δεν είναι το μοναδικό τραγούδι του άλμπουμ «See You Next Wednesday» στο οποίο ο Belly συνεργάζεται με τον The Weeknd. Οι δύο Καναδός καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους στο ήδη γνωστό τραγούδι «Better Believe», στο οποίο συμμετέχει επίσης ο Young Thug.

Ο Belly και ο The Weeknd έχουν κυκλοφορήσει μαζί άλλα δύο singles, το πλατινένιο «Might Not» το 2015 και το «What You Want» το 2018.