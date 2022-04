Οι Belle and Sebastian συνεχίζουν τη διαδρομή προς την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ τους.

Οι Belle and Sebastian παρουσιάζουν το νέο single «Young and Stupid» από το επερχόμενο άλμπουμ τους «A Bit Of Previous», που θα κυκλοφορήσει στις 6 Μαΐου από τη Matador Records.

To τραγούδι συνοδεύεται από ένα lyric video γεμάτο οικογενειακές φωτογραφίες των μελών της μπάντας.

Ο ηθοποιός Jon Hamm («Mad Men», «Baby Driver») δήλωσε: «Το 2015 στο “Bonnaroo”, οι Belle and Sebastian προσκάλεσαν εμένα και τον Zach Galifianakis στη σκηνή, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους, για να πετάμε ο ένας στο στόμα του άλλου gummy bears. Στη συνέχεια, ο Stuart θέλησε να πάρει μέρος σε αυτό το παιχνίδι».

«Ήταν ανόητο αλλά έγινε με στυλ και χάρη. Ξέρω ότι μιλάω εκ μέρους και του Zach και θέλω να τους ευχαριστήσω που μας συμπεριέλαβαν στο σόου τους. Το κοινό μας κοίταζε με απορία, αλλά ήμασταν απολύτως ενθουσιασμένοι. Παρακαλώ απολαύστε αυτό το νέο άλμπουμ με ένα gummy bear της επιλογής σας και σκεφτείτε όλους μας με στοργή», συνέχισε.

Οι Belle and Sebastian κυκλοφόρησαν πρόσφατα το τραγούδι «If They’re Shooting At You» ώστε να συγκεντρώσουν χρήματα για τη στήριξη των πληγέντων από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το video για το «If They’re Shooting At You» δημιουργήθηκε σε συνεργασία με φωτογράφους που καλύπτουν τα γεγονότα του πολέμου, ενώ όλα τα έσοδα των Belle and Sebastian από το τραγούδι θα διατεθούν στον Ερυθρό Σταυρό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Belle and Sebastian (@bellesglasgow)

Η επταμελής μπάντα από τη Γλασκόβη θα περιοδεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες την άνοιξη και το καλοκαίρι και στη συνέχεια στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη.

Το άλμπουμ «A Bit Of Previous» ηχογραφήθηκε στην Γλασκόβη, αφού το ταξίδι τους στο Λος Άντζελες δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί λόγω της πανδημίας.

«Το φτιάξαμε μαζί. Εμείς και η πόλη. Αυτός ο δίσκος είναι το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ που ηχογραφήσαμε ξανά στη Γλασκόβη μετά το “Fold Your Hands” το 1999. Συναντιόμασταν κάθε πρωί, παίζαμε τα τραγούδια μας, γράφαμε μαζί, δοκιμάζαμε νέα πράγματα, τα διαμορφώναμε και τα πετούσαμε κάθε μέρα», έγραψε ο Stuart Murdoch των Belle and Sebastian.

Το αποτέλεσμα είναι μία από τις πιο διαφορετικές και συναρπαστικές δισκογραφικές δουλειές του συγκροτήματος, που φέρει την υπογραφή των ίδιων των Belle and Sebastian στην ηχογράφηση και την παραγωγή, με τη συμμετοχή των Brian McNeill, Matt Wiggins, Kevin Burleigh και Shawn Everett.

Αν και οι ενορχηστρώσεις είναι αρκετά παιχνιδιάρικες υπάρχει μία βαρύτητα σε όλο το άλμπουμ.

To «A Bit of Previous» έχει λίγο από όλα αυτά τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τους Belle and Sebastian και τους κρατούν όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ένα συγκρότημα που πλησιάζει στην τρίτη δεκαετία της ιστορίας του και μεγαλώνει με χάρη, δημιουργικότητα, δίχως να παίρνει στα σοβαρά όσα δεν χρειάζεται και παραμένει μία ατελείωτη πηγή ενέργειας και επανεφεύρεσης.