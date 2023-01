Belle and Sebastian: Το νέο single από το επερχόμενο άλμπουμ τους

Μία από τις πιο έντονα pop στιγμές των Belle and Sebastian.

Οι Belle and Sebastian ξεκινούν τη νέα χρονιά με το ολοκαίνουργιο άλμπουμ τους, «Late Developers» που θα κυκλοφορήσει την ερχόμενη Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου.

Μαζί με την ανακοίνωση, οι Belle and Sebastian αποκάλυψαν και το νέο τους single με τίτλο «I Don’t Know What You See In Me».

Το single αποτελεί μία από τις πιο έντονα pop στιγμές της μπάντας και την πρώτη τους συνεργασία δημιουργικά με άλλον καλλιτέχνη και συγκεκριμένα, τον νέο pop δημιουργό Wuh Oh (Peter Ferguson). Το video clip για το «I Don’t Know What You See In Me» σκηνοθέτησε ο Andrew Litten.

Ο Stuart Murdoch των Belle and Sebastian λέει για το τραγούδι: «Έκανα ποδήλατο σε όλη τη Σκωτία το περασμένο καλοκαίρι, ακούγοντας μία μίξη αυτού του τραγουδιού. Το έγραψε και έκανε και την παραγωγή του για εμάς ο φίλος μας Pete ‘Wuh Oh’ Ferguson. Καθώς το άκουγα, ένιωσα τυχερός που ήμουν ο πρώτος που κατάφερε να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι».

«Άφησα τη φωνή μου να βουτήξει και να πετάξει στα ύψη με τρόπους που ίσως δεν είχα καταφέρει πριν. Και καθώς συνέχιζα μέσα σε λιβάδια από χρυσό και πράσινο, επέτρεψα στον εαυτό μου να ξεχάσει ότι ήταν οι Belle And Sebastian και να προσποιηθώ ότι ήταν η τελευταία επιτυχία σε κάποιο τυχαίο ραδιοφωνικό σταθμό», θυμάται.

«Όλη η μουσική είναι απόδραση, και ίσως καταφέραμε να ξεφύγουμε λίγο πιο πέρα από το συνηθισμένο με αυτή την απροσδόκητη μελωδία. Ευχαριστώ Pete!», πρόσθεσε.

Το «Late Developers» έρχεται λίγους μήνες μετά το τελευταίο άλμπουμ «A Bit of Previous» των Belle and Sebastian, που κατάφερε να μπει στις λίστες με τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς.

Είναι ένα άλμπουμ γεμάτο φρεσκάδα και αμεσότητα που χαρακτηρίζεται από αυτό το ιδίωμα, ενός συγκροτήματος όπως οι Belle and Sebastian που βρίσκονται πάντα εκεί για εσένα με τον κατάλληλο στίχο και μελωδία για κάθε περίσταση.