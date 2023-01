Οι Belle and Sebastian κυκλοφορούν το νέο άλμπουμ «Late Developers»

Το δεύτερο συνεχόμενο άλμπουμ των Belle and Sebastian μέσα σε οχτώ μήνες.

Τέσσερις ημέρες μετά την ανακοίνωσή του, οι Belle and Sebastian κυκλοφορούν το νέο άλμπουμ τους «Late Developers».

Το «Late Developers» κυκλοφορεί σχεδόν back-to-back με το Top 10 άλμπουμ «A Bit Of Previous» του 2022 και μοιάζει με τον ηλιοκαμένο ξάδερφο του προκατόχου του.

Πρόκειται για μία ολόψυχη αγκαλιά των πιο φωτεινών τάσεων του συγκροτήματος που δεν είναι μόνο φρέσκια και προσωπική, αλλά διαθέτει αυτό το «je ne sais quoi» των Belle and Sebastian, ενός συγκροτήματος που θα είναι πάντα εκεί για εσάς με τους τέλειους στίχους ή την τέλεια μελωδία για τη στιγμή.

Τα δύο άλμπουμ αποτελούν κομμάτια μίας ενιαίας δήλωσης και αποτυπώνουν τους Belle and Sebastian να έχουν προχωρήσει σε βάθος την καριέρα τους, αλλά να βρίσκονται ακόμα σε καλλιτεχνική άνθηση.

Το «Late Developers» ηχογραφήθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα με το «A Bit Of Previous», το καλοκαίρι του 2021, όταν η κανονική ζωή έμπαινε σιγά – σιγά στην εποχή των παγετώνων της κοινωνικής αποστασιοποίησης και του Zoom.

Μετά την αξιοσημείωτη επιστροφή τους με το «A Bit Of Previous», οι Belle and Sebastian κατά κάποιο τρόπο ξεπερνούν τους εαυτούς τους για άλλη μία φορά. Το «Late Developers» παίρνει τη στενοχώρια του lockdown και τη μετατρέπει σε καθαρή χαρά.

«Μάλλον, είναι ένας εναγκαλισμός της ελευθερίας που συνοδεύει έναν καμβά μεγάλου μεγέθους – εξειδικευμένοι μαθητές που αφήνονται χωρίς επίβλεψη για να ζωγραφίσουν όποια εικόνα θέλουν», υποστηρίζουν οι ίδιοι.

«Η ηλιόλουστη μουσική διάθεση του άλμπουμ έρχεται τακτικά αντιμέτωπη με την πραγματικότητα ότι μερικές φορές η ζωή και ο έρωτας δεν είναι ευχάριστα», εξηγούν οι Belle and Sebastian.

Παράλληλα με την ανακοίνωση του «Late Developers» νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, οι Belle and Sebastian κυκλοφόρησε το lead single του άλμπουμ, «I Don’t Know What You See In Me».

Το τραγούδι αποτελεί μία αξιοσημείωτη απομάκρυνση από το συνηθισμένο indie medley των Belle and Sebastian προς ένα ύφος που αγγίζει τα όρια της σύγχρονης pop με συνθεσάιζερ που παραπέμπουν στη δεκαετία του 1980.

Το «I Don’t Know What You See In Me» είναι επίσης η πρώτη συνεργασία του συγκροτήματος με τον παραγωγό και ερμηνευτή Pete Ferguson.

Μετά το «A Bit of Previous», οι Belle and Sebastian επιστρέφουν με το «Late Developers» – ένα άλμπουμ με εξίσου μεγάλο βάθος και αξία ψυχαγωγίας. Ο εκλεκτικισμός που παρατηρείται και στα δύο άλμπουμ αντικατοπτρίζει την ευρεία δεξαμενή έμπνευσης του συγκροτήματος και το εκπληκτικά ευπροσάρμοστο ταλέντο του.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο Spotify παρακάτω.