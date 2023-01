Belle and Sebastian: Ακυρώνουν την περιοδεία τους λόγω της υγείας του Stuart Murdoch

Οι Belle and Sebastian προχώρησαν στην ακύρωση της επερχόμενης περιοδείας τους στη Βόρεια Αμερική, την οποία είχαν ανακοινώσει πρόσφατα, επικαλούμενοι προβλήματα υγείας του τραγουδιστή τους Stuart Murdoch.

«Όπως ίσως γνωρίζετε, η υγεία μου κατέρρευσε περίπου τον Νοέμβριο του 2022», ανέφερε ο Stuart Murdoch σε μία ανάρτησή του στους λογαριασμούς του συγκροτήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αν και ελπίζω ότι θα παρουσιάσω βελτίωση τους επόμενους μήνες, θεωρήσαμε ότι θα ήταν η ασφαλέστερη επιλογή να ακυρώσουμε αυτή την περιοδεία και να αφήσουμε ένα ξεκάθαρο μονοπάτι προς την ανάρρωση, παρά να πάρουμε ένα ρίσκο και να αναγκαστούμε να την ακυρώσουμε την τελευταία στιγμή», πρόσθεσε.

«Είχαμε ένα σπουδαίο σχέδιο, να κυκλοφορήσουμε το δεύτερο άλμπουμ μας σε έξι μήνες και να ταξιδέψουμε ξανά την Αμερική! Ενώ ο δίσκος τα κατάφερε να κυκλοφορήσει, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα μέχρι να μπορέσουμε να τον περιοδεύσουμε», συνέχισε.

«Ζητάμε και πάλι συγγνώμη για την ταλαιπωρία που σας προκαλέσαμε», κατέληξε ο τραγουδιστής των Belle and Sebastian.

Ο Stuart Murdoch είχε αποκαλύψει σε παλαιότερες συνεντεύξεις του ότι πάσχει από μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα, γνωστή και ως σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, μία ασθένεια που χαρακτηρίζεται από πολύμηνες κρίσεις ακραίας κόπωσης.

Η μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα χαρακτηρίζεται από εξουθενωτική κόπωση με μη αναζωογονητικό ύπνο, νευρολογικές βλάβες καθώς και συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά της γρίπης, όπως μυϊκή αδυναμία και πόνο, πονοκεφάλους, πονόλαιμο και ευαισθησία στους λεμφαδένες, μεταξύ άλλων.

Επικαλούμενοι επίσης προβλήματα υγείας, οι Belle and Sebastian έχουν ήδη αναβάλει τις συναυλίες της περιοδείας τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ακύρωσαν και τις εμφανίσεις τους στην Ευρώπη και τη Νότια Αμερική.

Η περιοδεία των Belle and Sebastian είχε διοργανωθεί για την προώθηση του περσινό άλμπουμ τους «A Bit of Previous», καθώς και για το νέο τους άλμπουμ «Late Developers», το οποίο κυκλοφόρησε στις 13 Ιανουαρίου.

Ο Stuart Murdoch εξήγησε στο NME ότι τα δύο άλμπουμ ήταν διαφορετικά μεταξύ τους, με το «Late Developers» να διαθέτει μία πιο παιχνιδιάρικη πλευρά.

«Το πρώτο ήταν εκείνο όπου η δισκογραφική εταιρεία έλεγε: “Θα κάνουμε αυτό και εκείνο” και εμείς σκεφτόμασταν: “Καλύτερα να το πάρουμε στα σοβαρά και να δώσουμε αξία στα λεφτά τους!”. Αλλά μετά από αυτό μπορούσαμε να είμαστε πιο χαλαροί», εξήγησε.

Thanks to everyone who bought tickets for the shows and for those of you who've reached out with love and support recently. We hope to be playing to you all soon. pic.twitter.com/Sjw7WL43S2

— belle & sebastian (@bellesglasgow) January 24, 2023