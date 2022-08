Οι Belle and Sebastian ηχογράφησαν ένα άλμπουμ στην πόλη τους, τη Γλασκώβη, για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια.

To ένατο άλμπουμ των Belle and Sebastian, με τίτλο «A Bit Of Previous», κυκλοφόρησε μαζί με το νέο single τους «Talk To Me To Me».

Το τραγούδι συνοδεύεται και από video το οποίο δημιούργησαν και σκηνοθέτησαν οι δεκαπεντάχρονες αδελφές Freya και Rosalie Salkeld από το Λονδίνο.

Ο Stuart Murdoch των Belle and Sebastian δήλωσε: «Είχαμε περιορισμένο budget για το νέο βίντεο και είχαμε αποφασίσει να το φτιάξουμε μόνοι μας, αλλά δεν μας έμεινε χρόνος. Κάναμε λοιπόν, ένα ανοιχτό κάλεσμα σε κινηματογραφιστές που θα ενδιαφερόντουσαν να φτιάξουν κάτι με το budget που μπορούσαμε να διαθέσουμε, ζητώντας μια εικόνα που να εκφράζει την ιδέα τους και μια περιγραφή που δε θα ξεπερνούσε τις 100 λέξεις».

«Η μητέρα των σκηνοθετριών επικοινώνησε και είπε ότι οι κόρες της είναι θαυμάστριες του γκρουπ και δεινές κινηματογραφίστριες, ενώ μας έστειλαν και μια ιδέα που μας άρεσε πολύ. Έγραψαν το σενάριο, το σκηνοθέτησαν, έφεραν τους φίλους τους και έφτιαξαν ένα video με μια φρέσκια και αστεία άποψη», πρόσθεσε.

Οι Freya και Rosalie είπαν: «Όταν μάθαμε ότι θα φτιάξουμε το νέο music video των Belle and Sebastian αυτό που νιώσαμε ήταν κάτι πολύ παραπάνω από απλό ενθουσιασμό. Η ιδέα μας ήρθε μέσα από φωτογραφίες των φίλων μας που είχαμε τραβήξει για καλλιτεχνικά πρότζεκτ. Η διαδικασία αυτή ήταν μια φανταστική πρόκληση και νιώθουμε τεράστια ευγνωμοσύνη γι’ αυτή την ευκαιρία».

Το «A Bit Of Previous» ηχογραφήθηκε τελικά στην Γλασκώβη καθώς οι Belle and Sebastian δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν στο Λος Άντζελες λόγω της πανδημίας.

«Το φτιάξαμε μαζί. Εμείς και η πόλη. Αυτός ο δίσκος είναι το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ που ηχογραφήσαμε ξανά στη Γλασκώβη μετά το “Fold Your Hands” το 1999. Συναντιόμασταν κάθε πρωί, παίζαμε τα τραγούδια μας, γράφαμε μαζί, δοκιμάζαμε νέα πράγματα, τα διαμορφώναμε και τα πετούσαμε κάθε μέρα», έγραψε ο Murdoch.

Το αποτέλεσμα είναι μια από τις πιο διαφορετικές και συναρπαστικές δισκογραφικές δουλειές των Belle and Sebastian, που φέρει την υπογραφή των ίδιων στην ηχογράφηση και την παραγωγή, με τη συμμετοχή των Brian McNeill, Matt Wiggins, Kevin Burleigh και Shawn Everett.

Αν και οι ενορχηστρώσεις είναι αρκετά παιχνιδιάρικες υπάρχει μια βαρύτητα σε όλο το άλμπουμ.

To «A Bit of Previous» έχει λίγο από όλα αυτά τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τους Belle and Sebastian όλα αυτά τα χρόνια.

Είναι ένα συγκρότημα που πλησιάζει στην τρίτη δεκαετία της ιστορίας του και μεγαλώνει με χάρη, δημιουργικότητα, δίχως να παίρνει στα σοβαρά όσα δεν χρειάζεται και παραμένει μία ατελείωτη πηγή ενέργειας.

Το άλμπουμ είναι διαθέσιμο με τέσσερα διαφορετικά εξώφυλλα σε LP, CD και ψηφιακά.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: