Belinda Carlisle: «Oι The Go-Go’s έχουν τελειώσει»

Το πρωτοποριακό γυναικείο ροκ συγκρότημα αποχωρεί με το κεφάλι ψηλά μετά την είσοδό του στο Rock & Roll Hall of Fame.

Η Belinda Carlisle δηλώνει ότι οι The Go-Go’s «έχουν τελειώσει».

Η 64χρονη τραγουδίστρια ήταν επικεφαλής του διάσημου ροκ συγκροτήματος πριν ακολουθήσει τη δεκαετία του 1980 μία επιτυχημένη σόλο καριέρα.

Η Belinda Carlisle εξήγησε μιλώντας στο Variety ότι το συγκρότημα έχει κλείσει τον κύκλο του, αφού αποχώρησε στην κορυφή με την ένταξή του στο Rock & Roll Hall of Fame το 2021.

«Τελείωσε. Έπρεπε να τελειώσει κάποια στιγμή, ξέρετε. Νομίζω ότι τα συγκροτήματα μπορούν να συνεχίζουν για πάρα πολύ καιρό, και χωρίς να αναφέρω ονόματα, υπάρχουν μερικά. Και τραγουδιστές επίσης», είπε.

«Πάντα λέω στον μάνατζέρ μου: “Ελπίζω να μου το πεις όταν έρθει η ώρα”. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί να το κάνει, γιατί πιθανότατα θα έχω αισθανθεί σε μεγάλο βαθμό ότι ήρθε η ώρα για εμένα», συνέχισε.

«Νομίζω ότι έχω καλή αίσθηση όσον αφορά αυτό το θέμα. Αλλά, αυτό που θέλω να πω, είναι ότι τα κάναμε όλα», σχολίασε η Belinda Carlisle.

«Νομίζω ότι η είσοδος στο Rock Hall ήταν ένας πραγματικά υπέροχος τρόπος για να εδραιωθεί η κληρονομιά του συγκροτήματος. Είναι καλό να φεύγεις ενώ βρίσκεσαι στην κορυφή», πρόσθεσε.

Η Belinda αποκάλυψε επίσης ότι θα ήθελε πολύ να συνεργαστεί με την Brandi Carlisle, καθώς και οι δύο πιστεύουν ότι είναι ξεκαρδιστικό το γεγονός ότι ο κόσμος τις μπερδεύει μεταξύ τους.

«Πιστεύω ότι είναι υπέροχη. Γελάσαμε και οι δύο πολύ όταν γνωριστήκαμε, γιατί ο κόσμος μας μπερδεύει και τις δύο, όλη την ώρα, ακόμα. Κάτι που είναι μάλλον ενοχλητικό γι’ αυτήν και ενοχλητικό και για εμένα κατά καιρούς, αλλά και αστείο κατά καιρούς», ανέφερε.

«Αλλά είμαι μεγάλη θαυμάστριά της. Και θα μου άρεσε πολύ, αν προέκυπτε κάτι κατάλληλο, θα συμφωνούσα απόλυτα να το κάνουμε» σημείωσε.

Το πρωτοποριακό γυναικείο ροκ συγκρότημα των The Go-Go’s σχηματίστηκε στο Λος Άντζελες το 1978. Εκείνη την εποχή, η ιδέα ενός γυναικείου συγκροτήματος που έπαιζε μόνο του τα όργανά του και έγραφε μόνο του τα τραγούδια του ήταν ακόμα πρωτόγνωρη.

Το συγκρότημα αποτελούνταν από την Belinda Carlisle στη φωνή, την Jane Wiedlin στη ρυθμική κιθάρα, τη Charlotte Caffey στην κεντρική κιθάρα και τα πλήκτρα, την Gina Schock στα ντραμς και την Kathy Valentine στο μπάσο.

Οι The Go-Go’s θεωρούνται ευρέως ως το πιο επιτυχημένο γυναικείο ροκ συγκρότημα όλων των εποχών.

Το συγκρότημα έκανε αίσθηση με τον μοναδικό ήχο του – ένα κράμα punk rock και pop. Παρά την επιτυχία τους, τα μέλη των The Go-Go’s πάλευαν με τον εθισμό στα ναρκωτικά και είχαν εσωτερικές συγκρούσεις, οι οποίες τελικά οδήγησαν στη διάλυσή τους το 1985.

Η Belinda Carlisle ξεκίνησε στη συνέχεια και κυκλοφόρησε το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ «Belinda» το 1986, το οποίο έγινε χρυσό στις Ηνωμένες Πολιτείες και πλατινένιο στον Καναδά.

Πρόσφατα επέστρεψε πρόσφατα με το EP «Kismet», περισσότερα από πέντε χρόνια μετά το τελευταίο άλμπουμ της.

Οι The Go-Go’s επανενώθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και συνέχισαν τις περιοδείες και τις εμφανίσεις. Το 2020, οι The Go-Go’s γιόρτασαν την 40ή επέτειο του πρώτου δίσκου τους, «Beauty And The Beat», ο οποίος ένα κλασικό άλμπουμ της εποχής.