Η Becky Hill επιστρέφει με το νέο single «Side Effects»

Η Becky Hill αντιμετωπίζει τις παρενέργειες μίας τοξικής σχέσης στο νέο τραγούδι της.

Η Becky Hill ξεκινά σήμερα ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο στην καριέρα της με το «Side Effects».

Η βραβευμένη με δύο BRIT Awards τραγουδίστρια, η οποία έχει συγκεντρώσει πάνω από 7 δισεκατομμύρια streams μέχρι σήμερα και διαθέτει μία αυξανόμενη λίστα με κλασικές επιτυχίες στα charts, παρουσιάζει την πρώτη νέα κυκλοφορία της για το 2023.

Το «Side Effects» είναι μία πραγματική δήλωση των προθέσεων της Becky Hill για το υπόλοιπο της χρονιάς.

Η δυναμική και εκφραστική φωνή της Becky Hill προσφέρει την ποιότητα σε ένα τραγούδι που αναδεικνύει το τεράστιο ταλέντο της να ενώνει εθιστικά pop ρεφρέν με ηλεκτρισμένη dance electronica.

Οι στίχοι του τραγουδιού προσθέτουν ένα στρώμα ταύτισης, καθώς αποτυπώνουν τις «παρενέργειες» του να σε κρατούν πίσω τα φαντάσματα μίας παλιάς σχέσης, ενώ το μόνο που θέλεις να κάνεις είναι να προχωρήσεις.

Η Becky Hill έγραψε και κυκλοφορεί το «Side Effects» μαζί με τον φίλο και βασικό συνεργάτη της, Lewis Thompson, με τον οποίο έχει μία παραγωγική συνεργασία σε επίπεδο δημιουργίας.

Στο παρελθόν είχαν συνυπογράψει τις τεράστιες επιτυχίες «Remember» της Becky Hill με τον David Guetta και «Crazy What Love Can Do» επίσης με τον David Guetta και την Ella Henderson.

Στη δημιουργία του «Side Effects» έχουν συνδράμει επίσης ο παραγωγός Jon Shave και οι μακροχρόνιοι συνεργάτες της Karen Pooleand και MNEK, ο οποίος κάνει και φωνητικά.

Το «Side Effects» συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό μουσικό βίντεο, το οποίο σκηνοθέτησε ο KC Locke (Stormzy, Ed Sheeran, David Guetta) και ακολουθεί την Becky Hill καθώς ξεκινάει ένα επικό ταξίδι για να ξεφύγει από τις παρατεταμένες παρενέργειες μίας τοξικής σχέσης.

Η Becky Hill δηλώνει: «Έχω να κυκλοφορήσω σόλο τραγούδι εδώ και πάνω από ένα χρόνο, οπότε το γεγονός ότι επιστρέφω μετά από μία δεύτερη νίκη στα BRITs είναι πολύ συναρπαστικό! Θα εμφανιστώ στα καλύτερα φεστιβάλ του Ηνωμένου Βασιλείου φέτος και ανυπομονώ να έχει ο κόσμος ένα νέο τραγούδι για να τραγουδήσει μαζί μου».

«Το “Side Effects” έχει δημιουργηθεί μαζί με τους αγαπημένους μου ανθρώπους στη βιομηχανία και αυτό το τραγούδι μοιάζει πραγματικά με την αρχή του νέου κεφαλαίου της καλλιτεχνικής πορείας μου. Το δεύτερο άλμπουμ έρχεται», προσθέτει.

Το καλοκαιρινό πρόγραμμα της Becky Hill περιλαμβάνει εμφανίσεις στα μεγαλύτερα καλοκαιρινά φεστιβάλ του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως τα Glastonbury, Radio 1 Big Weekend, TRNSM, Creamfields, Parklife Festival και Reading & Leeds Festival.

Επιπλέον, η Becky Hill θα ξεκινήσει στις 30 Μαΐου στο Ibiza Rocks τις εμφανίσεις της «YOU / ME / US», οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Δείτε εδώ ένα ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε κατά τη διάρκεια των περσινών εμφανίσεών της.