Becky Hill και Galantis ενώνουν τις δυνάμεις τους στο νέο single «Run»

Η Becky Hill κυκλοφορεί το ολοκαίνουργιο single «Run» σε συνεργασία με τους Galantis.

Το «Run» έρχεται αμέσως μετά την κυκλοφορία του «Here For You», τη συνεργασία της Becky με τον Wilkinson που γράφτηκε ειδικά για το άλμπουμ του τελευταίου και τη βράβευσή της ως «Best Dance Act» στα BRIT Awards 2022 στις αρχές του μήνα.

Το βραβείο στο οποίο ο νικητής αναδείχθηκε από την ψήφο του κοινού (και επανήλθε στα BRIT Awards μετά από 16 χρόνια απουσίας) απονεμήθηκε στην εκστασιασμένη Becky Hill από τους συνεργάτες της David Guetta, ο οποίος την έχει χαρακτηρίσει ως «μία από τις πολύ σπάνιες βασίλισσες της dance μουσικής» και Pete Tong.

Το «Run» είναι η πρώτη συνεργασία της Becky Hill με το σουηδικό EDM συγκρότημα Galantis. Το «Run» υπογράφουν στους στίχους η Becky Hill και ο MNEK και στη μουσική και στην παραγωγή οι Galantis.

H Becky Hill δηλώνει: «Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που κυκλοφορώ το “Run” με τους Galantis. Το έγραψα με τον καλύτερο μου φίλο MNEK με τον οποίο γράφω μαζί εδώ και δέκα χρόνια και τη μαγεία που ένιωσα όταν γράψαμε για πρώτη φορά το single μου “Losing” το 2012, τη νιώθω ακόμα και σήμερα όταν γράφω μαζί του».

«Αισθάνομαι ότι κάθε single που κυκλοφορώ έχει τη δυνατότητα να είναι καλύτερο από το προηγούμενο και αυτό δεν διαφέρει, ειδικά τώρα που συμμετέχουν στο τραγούδι και οι Galantis. Είμαι πολύ υπερήφανη που είμαι μέρος μίας ακόμα τεράστιας συνεργασίας των Galantis, οι οποίοι έχουν στον κατάλογό τους έχουν επιτυχίες με ονόματα όπως οι Little Mix και οι Years & Years», συνεχίζει.

«Αυτή η επόμενη φάση της καλλιτεχνικής μου πορείας είναι μία προέκταση της ολοκληρωτικής ανάδειξής μου σε popstar, αλλά αυτή τη φορά με ένα BRIT Award στο χέρι», λέει η Becky Hill.

FINALLY RUN IS OUT NOW! so excited for you all to hear this 🏃🏼‍♀️ go listen & watch the official video now https://t.co/O5xOTRCNAJ pic.twitter.com/2Y43B4i3Mn

— Becky Hill (@BeckyHill) February 25, 2022