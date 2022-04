Η Becky G κυκλοφορεί το νέο single «No Mienten» από το επερχόμενο άλμπουμ «Esquemas»

Η Becky G πειραματίζεται και συνδυάζει διαφορετικά ηχοχρώματα στο «No Mienten».

Η Becky G ανακοινώνει ότι το νέο άλμπουμ της «Esquemas» θα κυκλοφορήσει στις 13 Μαΐου.

Παράλληλα με την είδηση, η Becky G παρουσίασε ένα νέο τραγούδι με τίτλο «No Mienten» που θα περιλαμβάνεται στο «Esquemas». Το «No Mienten» χαρακτηρίζει από έναν πειραματικό ήχο που αντικατοπτρίζει την ηλεκτρονική παραγωγή η οποία διεισδύει στη reggaeton και τη latin pop αυτή τη στιγμή.

Η Becky G έγραψε το ακαταμάχητο up-tempo κομμάτι μαζί με τους Spread Lof και Juacko, οι οποίοι έκαναν και την παραγωγή του «No Mienten».

Το «Esquemas» (Kemosabe Records / RCA Records / Sony Music Latin) είναι το τρίτο άλμπουμ της Becky G και έρχεται σε μια απίστευτα συναρπαστική στιγμή όπου η συνεργασία της με την Karol G στο single «MAMIII» συνεχίζει να κάνει αίσθηση παγκοσμίως.

Η Becky G εξέπληξε το κοινό του μουσικού φεστιβάλ «Coachella» το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και ανέβηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της Karol G για να τραγουδήσουν μαζί το «MAMIII».

Με την κυκλοφορία του νωρίτερα φέτος, το «MAMIII» έκανε ντεμπούτο στο Top 20 του Billboard Hot 100 (#15) και στο Top 10 του Billboard Global 200 (#4), αποτελώντας την υψηλότερη θέση στην οποία έχουν βρεθεί στο chart μέχρι σήμερα τόσο η Becky G όσο και η Karol G.

Το «MAMIII» έχει συγκεντρώσει τον εντυπωσιακό αριθμό των 350 εκατομμυρίων streams παγκοσμίως μέχρι σήμερα, ενώ μόνο στο Spotify διαθέτει πάνω από 150 εκατομμύρια streams.

Το μουσικό βίντεο του «MAMIII», στο οποίο συμμετέχει ο ηθοποιός Angus Cloud της σειράς «Euphoria», κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες και μετρά ήδη 8 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Η Becky G γεννήθηκε για τα φώτα της δημοσιότητας και η πολύπλευρη καριέρα της έχει αρχίσει να γίνεται εμβληματική.

Τα επιτεύγματα της 25χρονης τραγουδίστρια περιλαμβάνουν τρεις No. 1 επιτυχίες στο Latin Airplay Chart του Billboard («Mayores», «Sin Pijama» και «MAMIII»), πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Power Rangers», guest starring στη βραβευμένη με Emmy σειρά «Empire» του Fox, το δικό της brand ομορφιάς Treslúce και την εκπομπή «Face to Face with Becky G» στο Facebook Watch.

Ως εγγονή Μεξικανών μεταναστών, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Inglewood της Καλιφόρνια, η Becky γνωρίζει τις κακουχίες της ζωής και ασχολείται με πάθος με την κοινότητά της.

Χρησιμοποιεί την τεράστια πλατφόρμα της για να μιλήσει κατά της ανισότητας και να ευαισθητοποιήσει για κοινωνικά ζητήματα, όπως το Black Lives Matter και τους DREAMers (μετανάστες χωρίς χαρτιά που εισήλθαν στις Ηνωμένες Πολιτείες ως ανήλικοι) και έχει βάλει ως στόχο να προσφέρει στην κοινότητά της διαρκώς.