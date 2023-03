Η Bebe Rexha θα συνεργαστεί με την Stevie Nicks στο remix του «Heart Wants What It Wants»

Η Bebe Rexha εξηγεί πώς προέκυψε η ιδέα της συνεργασίας με τη Stevie Nicks.

Η Bebe Rexha επιβεβαίωσε ότι στο νέο remix του τελευταίου single της «Heart Wants What It Wants» θα συμμετέχει η Stevie Nicks.

Το «Heart Wants What It Wants» κυκλοφόρησε αρχικά τον περασμένο μήνα και είναι το πρώτο single από το επερχόμενο τρίτο άλμπουμ της τραγουδίστριας με τίτλο «Bebe».

Τώρα, η Bebe Rexha επιβεβαίωσε ότι έχει ήδη αρχίσει να ετοιμάζει το remix για το «Heart Wants What It Wants», στο οποίο αναμένεται να κάνει μία guest εμφάνιση το είδωλο των Fleetwood Mac.

Σε μία πρόσφατη συνέντευξή της, η Bebe Rexha εξήγησε ότι η ιδέα για το remix εμφανίστηκε αφού κυκλοφόρησε το single και συνειδητοποίησε ότι «είχε εμπνευστεί» από τη δισκογραφία της Stevie Nicks.

«Επικοινωνήσαμε με την ομάδα της και είπαμε ότι έχουμε ένα τραγούδι και ότι είναι πολύ εμπνευσμένο από τους Fleetwood Mac και τη Stevie», εξήγησε μιλώντας στη στήλη Wired της εφημερίδας Daily Star.

«Το άκουσε και το λάτρεψε. Ακόμα δουλεύουμε πάνω στο remix, αλλά ελπίζουμε ότι θα βγει σύντομα!», πρόσθεσε.

Η Bebe Rexha ανέφερε επίσης πως δεν ήταν εξοικειωμένη τόσο με τις σόλο κυκλοφορίες της Stevie Nicks όσο και με τη δουλειά της με τους Fleetwood Mac μέχρι πρόσφατα.

Σύμφωνα με την ίδια, δεν της δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να εξερευνήσει τη μουσική αυτής της εποχής στο παρελθόν, καθώς μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον με μία ποικιλία αλβανικής μουσικής.

«Μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου ακούγαμε πολλή αλβανική μουσική και η μαμά μου άκουγε πολύ dance των ’80s, αλλά ποτέ δεν ασχολήθηκα πραγματικά με τη μουσική των ’70s», είπε.

«Αυτό συνέβη μόνο όταν ήμουν με έναν από τους παραγωγούς μου και είπα: “Ας κάνουμε μία βαθιά βουτιά σε κάτι που δεν έχουμε ξανακάνει” – έτσι αρχίσαμε να ακούμε πολύ Fleetwood Mac και disco μουσική», συνέχισε.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας του «Heart Wants What It Wants» με τη συμμετοχή της Stevie Nicks δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.

Το νέο άλμπουμ «Bebe», το οποίο διαδεχθεί για την Bebe Rexha το «Expectations» του 2021, είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 28 Απριλίου.

Στη συνέχεια, η Bebe Rexha πρόκειται να πραγματοποιήσει στη Βόρεια Αμερική μία νέα περιοδεία με τίτλο «Best F’n Night Of My Life», που θα ξεκινήσει στις 31 Μαΐου από το Φοίνιξ της Αριζόνα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου στο Λος Άντζελες.