Bebe Rexha και Snoop Dogg εκτοξεύονται στο διάστημα με το νέο single «Satellite»

Το «Satellite» θα περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ «BEBE» της Bebe Rexha.

Η Bebe Rexha κυκλοφορεί το εθιστικό single «Satellite» με τη συμμετοχή του θρύλου της rap Snoop Dogg.

Το τραγούδι, το οποίο χαρακτηρίζεται από ονειρικά disco beats και ένα ακαταμάχητο ρεφρέν, συνοδεύεται από ένα μοναδικό animated video.

Με αφορμή την κυκλοφορία του «Satellite», η Bebe Rexha εγκαινιάζει επίσης το «Bebe’s Mothership Hot Box», έναν διαδραστικό χώρο γεμάτο παιχνίδια και μια αποκλειστική πρόγευση του επερχόμενου νέο άλμπουμ της «BEBE», το οποίο θα κυκλοφορήσει από τη Warner Records στις 28 Απριλίου.

Διαφήμιση

Η Bebe Rexha τραγουδάει πάνω σε bouncy beats και ένα funky μπάσο στο ρεφρέν του «Satellite»: «Χθες το βράδυ ανέβηκα ψηλότερα και από δορυφόρο – πήρα εισιτήριο χωρίς επιστροφή, είναι μια αποστολή για έναν άνθρωπο στον παράδεισο».

Το «Satellite» συνοδεύεται από ένα ξεχωριστό animated video που στέλνει την Bebe Rexha και τον Snoop Dogg στο διάστημα, παραπέμποντας στην αγαπημένη σειρά «The Jetsons» της Hanna-Barbera από τη δεκαετία του 1960.

Οι θαυμαστές θα μπορούν να εξερευνήσουν ακόμα περισσότερο στο σύμπαν του «Satellite» μέσω του «Bebe’s Mothership Hot Box».

Αφού συνδεθούν στον χώρο του TerraZero Intraverse, ο οποίος προσφέρει μια εμπειρία υψηλής πιστότητας που είναι επίσης προσβάσιμη από κινητά, οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν vintage περιβάλλοντα, να ακούσουν τη νέα μουσική της Bebe Rexha, να αναζητήσουν ένα πολύ ιδιαίτερο βραβείο και φυσικά να εκτοξευτούν στο διάστημα.

Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε από την TerraZero με τη χρήση της τεχνολογίας Intraverse – το ντεμπούτο της τεχνολογίας για την TerraZero και η πρώτη χρήση της τεχνολογίας για τη Warner Music και τη μουσική βιομηχανία.

Το «Satellite» είναι ο τρίτος προπομπός του νέου άλμπουμ «BEBE» της Bebe Rexha.

Το πρώτο single του άλμπουμ ήταν «Heart Wants What It Wants», ένα τραγούδι εμπνευσμένο από τη δεκαετία του ’70 που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο, ενώ στα τέλη του Μαρτίου ακολούθησε το «Call On Me», ένα ενδυναμωτικό τραγούδι με house πινελιές.

Με ασταμάτητους pop ύμνους όπως το «Satellite», καθώς και με το επερχόμενο άλμπουμ της και την καλοκαιρινή περιοδεία της «Best F*n Night of My Life Tour», η Bebe Rexha συνεχίζει να αφήνει το στίγμα της το 2023.