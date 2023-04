Bebe Rexha: Κατακεραυνώνει το TikTok για τις προτάσεις αναζήτησης για το βάρος της

Η Bebe Rexha κατακεραύνωσε το TikTok επειδή έκανε στους χρήστες της εφαρμογής προτάσεις αναζήτησης σχετικά με το βάρος της.

«Είναι πολύ ενοχλητικό να βλέπω αυτή την πρόταση αναζήτησης», έγραψε η Bebe Rexha στο Twitter, δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο από την εφαρμογή TikTok που προτείνει για αναζήτηση το θέμα «Bebe Rexha weight» (βάρος της Bebe Rexha).

«Δεν είμαι θυμωμένη γιατί είναι αλήθεια. Όντως πήρα βάρος», παραδέχτηκε η ίδια. «Αλλά είναι απλά απαίσιο».

Η 33χρονη τραγουδίστρια ανέφερε σε ένα ξεχωριστό tweet ότι «πάντα πάλευε» με το σώμα της, αστειευόμενη: «Σε μια σκύλα αρέσει να τρώει».

Όταν ένας θαυμαστής της έγραψε στο Twitter ότι δεν πρέπει να ενδιαφέρεται για το τι σκέφτονται οι άλλοι και να ασχολείται μόνο με αυτά που την κάνουν ευτυχισμένη, η Bebe Rexha απάντησε: «Δουλεύω πάνω στον εαυτό μου κάθε ημέρα. Απλά είμαι λίγο απογοητευμένη αυτή τη στιγμή».

Ένας άλλος θαυμαστής επεσήμανε ότι μία διαφήμιση για απώλεια βάρους σε μία ιστοσελίδα ερωτικού περιεχομένου χρησιμοποιούσε επεξεργασμένες εικόνες του σώματος της Bebe Rexha για να δείξει τα αποτελέσματα του πριν και μετά.

«Αυτό είναι απλά χάλια», απάντησε η τραγουδίστρια.

Παρόλα αυτά, η Bebe Rexha εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τους θαυμαστές της που δεν την κρίνουν με βάση την εμφάνισή της: «Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που με αγαπούν όπως και να έχει», έγραψε.

Οι προτάσεις αναζήτησης του TikTok βασίζονται στα θέματα που αποτελούν τάση. Η πλατφόρμα δεν απάντησε αμέσως στα αιτήματα των μέσων ενημέρωσης για δηλώσεις.

Η Bebe Rexha έχει μιλήσει με ειλικρίνεια για τις μάχες της με την εικόνα του σώματός της και την ικανότητά της να αγαπά τον εαυτό της.

Τον Δεκέμβριο του 2021, η τραγουδίστρια ανέφερε στο TikTok ότι είχε φτάσει στο μεγαλύτερο βάρος της, αφού είχε κάνει παρασπονδίες κατά τη διάρκεια των εορτών.

«Ζυγίστηκα μόλις τώρα και δεν αισθάνομαι άνετα να μοιραστώ το βάρος γιατί ντρέπομαι. Απλά αισθάνομαι αηδιαστική, στο ίδιο μου το σώμα», είπε με δάκρυα στα μάτια.

Η Bebe Rexha πρόσθεσε ότι δεν είχε κάνει πολλές δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επειδή δεν αισθανόταν αυτοπεποίθηση.

«Δεν αισθάνομαι καλά στο σώμα μου, και όταν δεν αισθάνομαι καλά, δεν θέλω να κάνω αναρτήσεις, και αυτός είναι πραγματικά ειλικρινά ο λόγος που δεν κάνω αναρτήσεις τον τελευταίο χρόνο περίπου όσο παλιά», εξομολογήθηκε.

Αλλά η Bebe Rexha έχει επίσης στηρίξει τη θετικότητα του σώματος και ενθαρρύνει τους θαυμαστές της να αγαπούν τους εαυτούς τους ανεξάρτητα από το σωματότυπο ή το μέγεθός τους.

Εκείνον τον Ιούνιο, η Bebe Rexha δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok στο οποίο ήταν ντυμένη με σέξι εσώρουχα και σημείωσε ότι πρέπει να γίνει «φυσιολογικό» για τις γυναίκες να ζυγίζουν 75 κιλά. Και το 2019, έδειξε με υπερηφάνεια τις ραγάδες της, ενώ φορούσε ένα μικροσκοπικό μπικίνι σε μια φωτογραφία της στο Instagram.

Τον Νοέμβριο του 2020, η Bebe Rexha υπεραμύνθηκε των φυσικών καμπυλών της και διέψευσε τις φήμες ότι είχε κάνει χειρουργική επέμβαση στο σώμα της, που κυκλοφόρησαν όταν δημοσιεύθηκαν ορισμένες μη κολακευτικές φωτογραφίες από παπαράτσι που την έδειχναν να χοροπηδάει σε μία παραλία με ολόσωμο μαγιό.

Η Bebe Rexha έχει επίσης χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα της για να καλέσει για αλλαγή, κατακεραυνώνοντας τους σχεδιαστές μόδας που ισχυρίστηκαν ότι ήταν «πολύ μεγάλη» για να την ντύσουν για τα Βραβεία Grammy του 2019.

Seeing that search bar is so upsetting. I’m not mad cause it’s true. I did gain weight. But it just sucks. Thank you to all the people who love me no matter what. pic.twitter.com/EGkGybhcRY

— Bebe Rexha (@BebeRexha) April 16, 2023