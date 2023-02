Η Bebe Rexha ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο με το single «Heart Wants What It Wants»

Η Bebe Rexha κυκλοφορεί το νέο τραγούδι της.

Με τη σαρωτική επιτυχία του «I’m Good (Blue)», η Bebe Rexha κυκλοφορεί τώρα το επόμενο τραγούδι της και δηλώνει «Heart Wants What It Wants».

Εξίσου ξεκάθαρο με τον τίτλο είναι και το ίδιο το τραγούδι, στο οποίο η άφθονη και υγιής αυτοπεποίθηση συναντά τις επιρροές από τα ’70s, με αποτέλεσμα ένα pop ύμνο που φέρνει επιδέξια τον ήχο των περασμένων ημερών στο σήμερα.

Το feel-good μουσικό βίντεο για το «Heart Wants What It Wants» αντικατοπτρίζει επίσης τη νοσταλγική ατμόσφαιρα του τραγουδιού.

«’Το “Heart Wants What It Wants” αναφέρεται σε εκείνη τη φάση μιας σχέσης όταν η αγάπη για τον σύντροφό σου ατονεί», δηλώνει η Bebe Rexha για το νέο single της.

«Το τραγούδι παίρνει μια πολύ ξεκάθαρη θέση σχετικά με αυτό: Θέλεις αυτό που θέλεις και δεν χρειάζεται να απολογείσαι γι’ αυτό. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον έρωτα, αλλά και για άλλα πράγματα με τα οποία παλεύεις», εξηγεί.

Η Bebe Rexha δεν είναι καθόλου διχασμένη για το τι θέλει να πετύχει με το τραγούδι της: «Σε αυτό το σημείο της ζωής, όπου έχουμε περάσει μια πανδημία και έχουμε ακούσει αρκετά θλιβερά τραγούδια, θέλω απλώς να περάσουν όλοι καλά».

«Έχω ήδη συναντήσει έναν άντρα σαν εσένα, έχω ήδη δει όλες τις κινήσεις σου», τραγουδά και συνεχίζει: «Ένα βήμα μπροστά, είμαι πάνω σου – δεν νιώθω τίποτα όταν αγαπιόμαστε, όταν αγγιζόμαστε». Η Bebe Rexha τονίζει στο ρεφρέν: «Η καρδιά μου θέλει μόνο αυτό που θέλει, μέχρι να μην το θέλει». Είναι άλλο ένα τραγούδι που θα προστεθεί σε μια δισκογραφία που σφύζει από ραδιοφωνικές επιτυχίες.

Το «Heart Wants What It Wants» διαδέχεται την παγκόσμια επιτυχία της συνεργασίας της Bebe Rexha με τον David Guetta στο «I’m Good (Blue)», ένα remake του «Blue (Da Ba Dee)» των Eiffel 65, το οποίο εκτοξεύθηκε στο TikTok, προτού κατακτήσει την κορυφή των charts σε περισσότερες από 20 χώρες και συγκεντρώσει πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Το «I’m Good (Blue)» ήταν υποψήφιο για το βραβείο Grammy της Καλύτερης Pop Ερμηνείας από Ντουέτο ή Γκρουπ και κέρδισε το βραβείο της Καλύτερης Συνεργασίας στα MTV European Music Awards 2022.

Αφού ξεκίνησε να δουλεύει ως τραγουδοποιός (έγραψε το «The Monster» του Eminem και της Rihanna, μεταξύ άλλων επιτυχιών), η Bebe Rexha άρχισε να κυκλοφορεί και δικές της επιτυχίες, όπως η πολυπλατινένια συνεργασία με τον G-Eazy στο «Me, Myself & I» και το «In The Name Of Love» σε παραγωγή του Martin Garrix.

Το 2017, χτύπησε φλέβα χρυσού με το «Meant To Be», ένα country ντουέτο με τους Florida Georgia Line, το οποίο έγινε διαμαντένιο στις ΗΠΑ. Από τότε, η Bebe Rexha έχει συγκεντρώσει πάνω από 16 δισεκατομμύρια streams συνολικά.

Το «Meant To Be» χάρισε στην Bebe Rexha μια υποψηφιότητα για την Καλύτερη Country Ερμηνεία από Ντουέτο ή Γκρουπ στα 61α Βραβεία Grammy, όπου ήταν επίσης υποψήφια για το βραβείο του Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη.

Η Bebe Rexha έχει κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ που έχουν αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές, το «Expectations» το 2018 και το «Better Mistakes» το 2021 και αυτή την περίοδο ολοκληρώνει τη νέα δισκογραφική δουλειά της.

Αν το «Heart Wants What It Wants» αποτελεί μία ένδειξη, το τρίτο άλμπουμ της Rexha θα είναι το πιο φιλόδοξο και συναρπαστικό έργο της μέχρι σήμερα.