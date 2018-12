Η Bebe Rexha και η Dua Lipa κέρδισαν τις πρώτες υποψηφιότητες της καριέρας τους στα Βραβεία Grammy και είναι ιδιαίτερα χαρούμενες.

Οι δύο τραγουδίστριες δεν μοιράζονται μόνο την ίδια χαρά για αυτή την παρθενική πρωτιά αλλά μοιράζονται και την ίδια καταγωγή, καθώς έχουν γεννηθεί και οι δύο από Αλβανούς γονείς.

«Δύο κορίτσια από την Αλβανία είναι υποψήφια για δύο Grammy. Στην καρδιά μου έχουμε ήδη νικήσει», έγραψε η Bebe Rexha σε ένα μήνυμα που ανάρτησε στο Twitter, το οποίο συνόδευσε με μία κοινή φωτογραφία της με την Dua Lipa.

«Προς όλες τις κοπέλες από την Αλβανία και όλες τις κοπέλες σε όλο τον κόσμο, τα πάντα είναι δυνατά, για αυτό συνεχίστε να ακολουθείτε τα όνειρά σας και συνεχίστε να ξεφεύγετε από την πεπατημένη», πρόσθεσε.

Two Albanian girls nominated for 2 Grammys. In my heart we already won. To all the Albanian girls and all the girls around the world, anything is possible so keep following your dreams and keep on breaking the mold. @DUALIPA @RecordingAcad pic.twitter.com/gq83rh6jXV

— Bebe Rexha (@BebeRexha) December 8, 2018