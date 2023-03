Η Bebe Rexha κυκλοφορεί το ενδυναμωτικό νέο τραγούδι «Call On Me»

Το νέο τραγούδι «Call On Me» της Bebe Rexha ξεχειλίζει από αυτοπεποίθηση.

Η Bebe Rexha προσθέτει ένα ακόμη στο παζλ του επερχόμενου άλμπουμ της με το νέο single «Call On Me».

Το «Call On Me» μας στέλνει κατευθείαν στο club με μία δυναμική house παραγωγή. Είναι ένα τραγούδι με το οποίο μπορούμε εύκολα να ανανεώσουμε την αυτοπεποίθησή μας ενώ χορεύουμε, χάρη στους ενδυναμωτικούς στίχους και την ολοζώντανη φωνή της Bebe Rexha.

«Μόνο ο Θεός ξέρει πόσο καιρό περίμενα γι’ αυτό, έχει περάσει πολύς καιρός», τραγουδά η Bebe Rexha καθώς τα synths πέφτουν ορμητικά σαν καταρράκτες γύρω της, οι κιθάρες κόβουν τον αέρα και οι ευφορικές συγχορδίες του πιάνου μας κάνουν να νιώθουμε τόσο «ψηλά» όσο και η Bebe στους στίχους.

Διαφήμιση

«Αν χρειάζομαι έναν εραστή, κάποιον να με σώσει, κάποιον να με ελευθερώσει – καλώ τον εαυτό μου», τραγουδά γεμάτη αυτοπεποίθηση στο ρεφρέν.

Την παραγωγή του «Call On Me» υπογράφει ο Burns, με τον οποίο η Bebe Rexha συνεργάστηκε ξανά στην επιτυχία «Sacrifice» από το προηγούμενο άλμπουμ της «Expectations».

Το «Call On Me» είναι άλλος ένας προπομπός του νέου άλμπουμ «Bebe» της Bebe Rexha που θα κυκλοφορήσει στις 28 Απριλίου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bebe Rexha (@beberexha)

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια αποκάλυψε αυτήν την εβδομάδα το tracklist του «Bebe», το οποίο θα περιλαμβάνει συνεργασίες κορυφής με τον Snoop Dogg και την Dolly Parton και, φυσικά, την ήδη γνωστή συνεργασία της με τον David Guetta στην επιτυχία «I’m Good (Blue)»

Το πρώτο single του άλμπουμ ήταν «Heart Wants What It Wants», ένα τραγούδι εμπνευσμένο από τη δεκαετία του ’70 που κυκλοφόρησε τον Φεβρούαριο.

Η Bebe Rexha καταγράφει τη μία επιτυχία μετά την άλλη τα τελευταία χρόνια.

Η μουσική της έχει συγκεντρώσει 16 δισεκατομμύρια streams και έχει σημειώσει το ρεκόρ για το τραγούδι με τις περισσότερες εβδομάδες παραμονής στο No. 1 του Hot Country Chart του Billboard, με τη συνεργασία της με τους Florida George Line να έχει κυριαρχήσει για 50 εβδομάδες στην κορυφή.

Αυτή την εβδομάδα η Bebe Rexha κατέρριψε το ίδιο ρεκόρ Dance/Electronic του Billboard με το «I’m Good (Blue)» με τον David Guetta, το οποίο έχει συμπληρώσει 27 εβδομάδες στο No. 1.

Το «I’m Good (Blue)» χάρισε στην Bebe Rexha την τρίτη υποψηφιότητά της για Grammy, αυτή τη φορά στην κατηγορία της Καλύτερης Dance/Electronic Ηχογράφησης. Στα iHeart Radio Music Awards 2023, πριν από λίγες ημέρες, το «I’m Good (Blue)» κέρδισε το βραβείο του Dance Τραγουδιού της Χρονιάς, ενώ στα MTV EMA 2022 στο Ντίσελντορφ απέσπασε τον τίτλο της Καλύτερης Συνεργασίας.