Η Bebe Rexha κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «Bebe» – Το ντουέτο με την Dolly Parton

Η Bebe Rexha κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ της.

Το άλμπουμ, το οποίο κυκλοφορεί από τη Warner Records, έχει τον τίτλο «Bebe», όπως και το όνομα της τραγουδίστριας και περιέχει 12 τραγούδια.

Το τρίτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της πολυπλατινένιας pop hitmaker Bebe Rexha αναμενόταν με ανυπομονησία από τους θαυμαστές της – και δεν απογοητεύτηκαν.

Κάθε ένα από τα 12 τραγούδια του «Bebe» είναι ένα highlight, συμπεριλαμβανομένου του εκπληκτικού ντουέτου της με την εμβληματική country τραγουδίστρια Dolly Parton στο τραγούδι «Seasons», για το οποίο η Bebe Rexha σχολιάζει ότι είναι «το ντουέτο των ονείρων μου».

Παράλληλα, με την κυκλοφορία του άλμπουμ «Bebe», δόθηκε στη δημοσιότητα ένα ασπρόμαυρο music video για το «Seasons» που αποτυπώνει την ιδιαίτερη χημεία μεταξύ της Bebe Rexha και της Dolly Parton.

Το «Bebe» είναι ασφυκτικά γεμάτο με επιτυχίες, όπως η συνεργασία της Bebe Rexha με τον David Guetta στο smash hit «I’m Good (Blue)», το συναρπαστικό single «Heart Wants What It Wants» με τις disco επιρροές του, το ενδυναμωτικό club banger «Call On Me» και το πιο πρόσφατο stoner anthem «Satellite» με τη συμμετοχή του Snoop Dogg.

Ωστόσο, το «Seasons» είναι το τραγούδι που ξεχωρίζει περισσότερο από αυτό το εκλεκτικό άλμπουμ.

Είναι μία country μπαλάντα που αφενός διαφέρει κατά πολύ από τα υπόλοιπα τραγούδια της Bebe Rexha, ενώ ταυτόχρονα ξυπνάει ένα οικείο συναίσθημα που φέρνει στο μυαλό τη μεγάλη επιτυχία της «Meant To Be» με τους Florida Georgia Line.

Πάνω σε μια λιτή ενορχήστρωση από κρουστά και ακουστική κιθάρα, η Bebe Rexha και η Dolly Parton εξερευνούν με τους στίχους τους τα σκαμπανεβάσματα της ζωής και διατυπώνουν βαθυστόχαστες σκέψεις για την παροδικότητα από την οποία τελικά δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, όσο και αν προσπαθήσουμε.

«Ξαγρυπνώ μέσα σε ένα όνειρο και τρέχω, τρέχω, τρέχω μακριά από εμένα… Οι εποχές αλλάζουν ακριβώς κάτω από τα πόδια μου, είμαι ακόμα ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος – ο ίδιος παλιός εαυτός μου…», τραγουδούν στο ρεφρέν.

Λέει πολλά όταν μία 77χρονη όπως η Dolly Parton τραγουδάει: «Ο καθρέφτης μου είναι ψεύτης / Μέσα μου, είμαι ακόμα παιδί».

Η προσωπική φύση και η ευαισθησία των στίχων αντανακλάται και στο music video για το «Seasons», όπου η Bebe Rexha και η Dolly Parton στέκονται πλάι – πλάι μπροστά από τα μικρόφωνα σε μια αφιλτράριστη ερμηνεία.

«Έκλαψα όταν άκουσα τη φωνή της στο τραγούδι», θυμάται η Bebe Rexha για τη στιγμή που άκουσε για πρώτη φορά τη συμμετοχή της Dolly Parton στο «Seasons».

«Είχαμε ήδη γνωριστεί, αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα εκτιμούσε τα τραγούδια μου τόσο πολύ ώστε να θέλει να τα τραγουδήσει η ίδια. Το γεγονός ότι συμμετείχε στο “Seasons” -ένα τραγούδι με μεγάλη προσωπική σημασία για εμένα- αποτελεί ένα ξεχωριστό αποκορύφωμα στην καριέρα μου», συνέχισε.

Με τα 12 τέλεια pop τραγούδια του «Bebe», η Bebe Rexha μας υπενθυμίζει ότι δεν είναι μόνο μία από τις πιο σταθερές καλλιτέχνιδες στη μουσική βιομηχανία, αλλά και μία από τις πιο τολμηρές.

Το «Bebe» ακολουθεί τα δύο προηγούμενα ολοκληρωμένα άλμπουμ της Bebe Rexha που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία, το «Expectations» (2018) και το «Better Mistakes» (2021).

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο Spotify.