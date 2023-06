Bebe Rexha: Ανεγκέφαλος της πέταξε τηλέφωνο στο πρόσωπο σε συναυλία – Χρειάστηκε ράμματα

Η Bebe Rexha αποχώρησε εσπευσμένα από τη σκηνή όταν ένα τηλέφωνο τη χτύπησε στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια συναυλίας της στη Νέα Υόρκη το βράδυ της Κυριακής.

Στα σοκαριστικά πλάνα που τράβηξαν οι θεατές και κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η 33χρονη τραγουδίστρια φαίνεται να πλησιάζει στο μπροστινό μέρος της σκηνής, όταν ένα άτομο από το πλήθος πετάει ένα τηλέφωνο που τη χτυπάει στο πρόσωπο.

Η Bebe Rexha έπεσε στη συνέχεια στα γόνατά της στο πάτωμα της σκηνής και αμέσως έσπευσαν μέλη του προσωπικού της συναυλίας για να της προσφέρουν βοήθεια.

Το Pop Base ανέφερε ότι η Bebe Rexha έλαβε ιατρική φροντίδα και χρειάστηκε να κάνει τρία ράμματα για τον τραυματισμό της.

Σε ένα άλλο βίντεο, που τραβήχτηκε από έναν θεατή με το όνομα Ross Bernaud, φαίνεται η στιγμή που η Bebe Rexha απομακρύνεται από τη σκηνή μετά από το περιστατικό.

«Εδώ η Bebe Rexha απομακρύνεται εσπευσμένα από τη συναυλία στη Νέα Υόρκη, αφού κάποιος πέταξε ένα τηλέφωνο και τη χτύπησε στο πρόσωπο. Περνούσαμε όλοι πολύ καλά και το ίδιο και η Bebe, ποιος θα έκανε κάτι τέτοιο; Ελπίζουμε να είσαι καλά», έγραψε ο Bernaud στο Twitter.

