Η Bebe Rexha ανακοινώνει το νέο άλμπουμ «Bebe»

Το τρίτο άλμπουμ της Bebe Rexha θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα.

Η Bebe Rexha ανακοίνωσε επίσημα την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της.

Η 33χρονη τραγουδίστρια αποκάλυψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η νέα δισκογραφική δουλειά της, που θα φέρει τον λιτό τίτλο «Bebe», θα κυκλοφορήσει στις 28 Απριλίου.

Η Bebe Rexha έδωσε επίσης στη δημοσιότητα το εξώφυλλο του άλμπουμ, το οποίο κινείται στη ίδια vintage ατμόσφαιρα της δεκαετίας του ’70 που ακολούθησε στο μουσικό βίντεο για το πρόσφατο single της «Heart Wants What It Wants».

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το άλμπουμ, όπως ο αριθμός και οι τίτλοι των τραγουδιών που θα περιέχει.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Bebe Rexha αποκάλυψε ότι στο νέο άλμπουμ της ενώνει τις δυνάμεις με τον Snoop Dogg σε ένα τραγούδι με τον τίτλο «Satellite» και με την Dolly Parton σε ένα τραγούδι με τον τίτλο «Seasons».

Το πρώτο single από το «Bebe» είναι το «Heart Wants What It Wants», που κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα.

Το «Bebe» θα αποτελέσει το τρίτο άλμπουμ στην καριέρα της Bebe Rexha και θα διαδεχθεί το «Better Mistakes» του 2021.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, η Bebe Rexha κυκλοφόρησε συνεργασίες, όπως το «Chain My Heart» με τον Topic, το «It’s You, Not Me (Sabotage)» με τον Masked Wolf και φυσικά τη διεθνή επιτυχία «I’m Good (Blue)» με τον David Guetta.

Το «I’m Good (Blue)», το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,1 δισεκατομμύριο streams παγκοσμίως και ήταν υποψήφιο για Grammy, έφτασε στο No. 4 του Billboard Hot 100 στις ΗΠΑ και έγινε το τέταρτο τραγούδι της Bebe Rexha που εμφανίζεται στο Top 10 του chart.

Το διαμαντένιο «Meant To Be» με τους Florida Georgia Line έφτασε στο Νο. 2 το 2017, το «Me, Myself & I» με τον G-Easy ανέβηκε στο Νο. 7 το 2015 και την ίδια χρονιά το «Hey Mama» με τον David Guetta, τη Niki Minaj και τον Afrojack, έφτασε στο Νο. 8 του chart.

Η Bebe Rexha ανακοίνωσε επίσης ότι θα πραγματοποιήσει μια νέα περιοδεία με τίτλο «Best F’n Night Of My Life» στη Βόρεια Αμερική το φετινό καλοκαίρι, που θα ξεκινήσει στις 31 Μαΐου από το Φοίνιξ και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου στο Λος Άντζελες.