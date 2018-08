Το «Beautiful» του ταλαντούχου Bazzi ανανεώνεται με την προσθήκη της αγαπημένης Camila Cabello.

Ο Bazzi, ένας από τους καλύτερους νέους καλλιτέχνες που αναδείχθηκαν φέτος, συνεργάζεται με την πολυπλατινένια Camila Cabello, η όποια μετρά δύο συνεχόμενες επιτυχίες: Το λατρεμένο «Havana», που κυριάρχησε 19 εβδομάδες στο Νο1 του διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα και το μεθυστικό «Never Be The Same».

Οι δύο τραγουδιστές ενώνουν δυνάμεις για μία ανανεωμένη εκδοχή του τραγουδιού «Beautiful», η αρχική έκδοση του οποίου συμπεριλαμβάνεται στον παρθενικό δίσκο του Bazzi.

Το άλμπουμ «COSMIC» κυκλοφόρησε τον προηγούμενο Απρίλιο από την Atlantic Records / Warner Music και έχει συγκεντρώσει πάνω από μισό δισεκατομμύριο streams παγκοσμίως.

Προπομπός του «COSMIC» ήταν η επιτυχία «Mine», η οποία έκανε αισθητή την παρουσία της στα ελληνικά ραδιόφωνα.

Η πρωτότυπη εκδοχή του «Beautiful» οπτικοποίηθηκε από ένα συναρπαστικό, πολύχρωμο και ρομαντικό video clip, ενώ το ίδιο το τραγούδι έχει αποσπάσει θετικές κριτικές.

Το remix του «Beautiful» στέκεται αφορμή για να για να επισφραγιστεί δισκογραφικά είναι η συνύπαρξη του διδύμου επί σκηνής. Ο Bazzi συνόδευσε την Camila Cabello στις συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, στο πλαίσιο της sold out περιοδείας της «Never Be The Same Tour».

Συγχρόνως, η Camila Cabello (μαζί με την Charli XCX) πλαισιώνει την Taylor Swift στο θριαμβευτικό «Reputation Stadium Tour» και ο Bazzi πραγματοποιεί τις δικές του εμφανίσεις με το «The Cosmic Tour».

«Η συνεργασία με την Camila είναι πραγματικά cool, επειδή δίνει έναν παλμό παρόμοιο με αυτόν που προσπαθώ να απεικονίσω», δηλώνει ο Bazzi. Το «Beautiful» είναι «μία ωδή στη νοσταλγική μουσική της που δημιουργεί πραγματικά μία εμπειρία. Νομίζω ότι (η Cabello) το αποτυπώνει αυτό», συμπληρώνει.

«Ο Bazzi άνοιγε το “Never Be The Same Tour” αφότου πέτυχα τυχαία το “Mine” και το “Beautiful”, σχολιάζει η Camila Cabello. «Ερωτευόμουν το “Beautiful” όλο και περισσότερο ακούγοντας τον στα παρασκήνια κάθε βραδιά», παραδέχεται.

«Πριν λίγες εβδομάδες, σε ένα ρεπό από τις συναυλίες στην Ουάσινγκτον, πήγα σε ένα στούντιο εκεί και γράψαμε ένα κουπλέ για το τραγούδι. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια αυτήν τη στιγμή. Ελπίζω ο κόσμος να το αγαπήσει όσο» εγώ, αναφέρει η 21χρονη pop star.