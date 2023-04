Beats Pliz: Μία ελληνική και μία παγκόσμια διάκριση για το «Arte Povera»

Το άλμπουμ και το ντοκιμαντέρ του Beats Pliz που ενώνουν την κλασική μουσική με τη rap.

Το «Arte Povera» του Beats Pliz είναι το No. 1 μουσικό ντοκιμαντέρ στο ελληνικό box office και No. 5 άλμπουμ στο παγκόσμιο chart του Spotify.

Μία ελληνική αλλά και μία παγκόσμια διάκριση για τον Beats Pliz και το «Arte Povera» – το άλμπουμ και το ντοκιμαντέρ που ενώνει την κλασική μουσική με τη rap.

Το άλμπουμ – σταθμός στην ελληνική δισκογραφία, που κυκλοφορεί εδώ και λίγες ημέρες από τη Minos EMI, a Universal Music Company, κατάφερε να καταλάβει μία θέση στο Top 10 του Spotify με τα άλμπουμ που σημείωσαν το καλύτερο ντεμπούτο στην υπηρεσία streaming το τριήμερο της κυκλοφορίας του.

Επίσης, το «Arte Povera – The Documentary» αναδείχθηκε το No. 1 μουσικό ντοκιμαντέρ στην ιστορία του ελληνικού box office, μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα προβολών.

Πιο συγκεκριμένα, το «Arte Povera – The Album» βρέθηκε στο Νο. 5 των Top Debut Albums στο Spotify για το τριήμερα 21-23 Απριλίου μαζί με άλμπουμ όπως το «D-Day» του Suga των BTS και το «Don’t Try This At Home» του YoungBoy Never Broke Again.

Χάρη στον σαρωτικό αριθμός των streams των 12 τραγουδιών του, το «Arte Povera – The Album» αναδείχθηκε σε μία από τις εμπορικότερες κυκλοφορίες των τελευταίων ημερών, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε μέσω των Village Cinemas ότι το «Arte Povera – The Documentary» αποτελεί επίσημα το No. 1 μουσικό ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα σε αριθμό εισιτηρίων, κατακτώντας μάλιστα τον τίτλο αυτό σε λιγότερο από ένα μήνα προβολών.

Στο «Arte Povera» ο Beats Pliz συνεργάζεται με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της εγχώριας rap σκηνής.

Οι Bloody Hawk, Dani Gambino, Εθισμός, Hawk, ΛΕΞ, Μικρός Κλέφτης, Sadam, Vlospa και Wang, οι οποίοι «πατούν» με πρωτόγνωρο τρόπο πάνω σε ήχους συμφωνικών ορχηστρών και κλασικής μουσικής.

Το «Arte Povera – The Documentary», στο οποίο ο Beats Pliz καταφέρνει να απαθανατίσει με εντυπωσιακό τρόπο τη σύνθεση και δημιουργία του ομώνυμου άλμπουμ, συνεχίζει να προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες των Village Cinemas.