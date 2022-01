Η τελευταία συναυλία των Beatles θα προβληθεί σε IMAX κινηματογράφους

Η προβολή της συναυλίας θα συνοδευτεί από μία ενότητα ερωταπαντήσεων με τον σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ «Get Back», Peter Jackson.

Η θρυλική τελευταία συναυλία των Beatles το 1969 στην ταράτσα του κτιρίου της Apple Corps στη Savile Row του Λονδίνου έρχεται στους κινηματογράφους IMAX.

Μετά την προβολή των πρώτων πλάνων στο ντοκιμαντέρ «The Beatles: Get Back» του Peter Jackson, το οποίο είναι διαθέσιμο στο Disney+, στις 30 Ιανουαρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί μια αποκλειστική προβολή διάρκειας 60 λεπτών στους κινηματογράφους IMAX με αφορμή την επέτειο της συναυλίας – ορόσημο, η οποία αποτέλεσε την τελευταία δημόσια εμφάνιση των Beatles ως συγκρότημα.

Κατά τη διάρκεια της προβολής, ο Peter Jackson, σκηνοθέτης και παραγωγός του «The Beatles: Get Back», θα απαντήσει στις ερωτήσεις του κοινού.

«Για να γιορτάσουμε την επέτειο της συναυλίας-ορόσημο, επιλεγμένες αίθουσες IMAX θα φιλοξενήσουν τις προβολές με ερωταπαντήσεις (Q&A) από τον σκηνοθέτη και θα προσφέρουν αποκλειστικές μίνι αφίσες. Οι ερωταπαντήσεις θα μεταδοθεί μέσω δορυφορικής σύνδεσης ταυτόχρονα σε όλες τις συνδεδεμένες τοποθεσίες IMAX», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση για την εκδήλωση.

Ο Peter Jackson δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένος που η συναυλία από το “The Beatles: Get Back” πρόκειται να προβληθεί σε IMAX, σε αυτή την τεράστια οθόνη. Είναι η τελευταία συναυλία των Beatles και είναι ο απόλυτα τέλειος τρόπος για να τη δείτε και να την ακούσετε».

Η Megan Colligan, πρόεδρος της IMAX Entertainment, πρόσθεσε: «Από τότε που έκανε το ντεμπούτο της η πανέμορφη και διαφωτιστική σειρά ντοκιμαντέρ του Peter Jackson, ακούμε ασταμάτητα από τους θαυμαστές ότι θέλουν να ζήσουν την αξέχαστη συναυλία σε IMAX».

«Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Disney για να μεταφέρουμε το “Get Back” σε ένα εντελώς νέο επίπεδο και να δώσουμε στους απανταχού θαυμαστές των Beatles μια μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να ακούσουν τους ήρωές τους με την απαράμιλλη θέαση και τον ήχο της IMAX», συνέχισε.

Το υλικό της συναυλίας είναι «βελτιστοποιημένο για τις οθόνες IMAX, ψηφιακά επεξεργασμένο στην ποιότητα εικόνας και ήχου του The IMAX Experience με την ιδιόκτητη τεχνολογία IMAX DMR® (Digital Remastering)».

Το «The Beatles: Get Back – The Rooftop Concert» θα προβληθεί ξανά από τις 11 έως τις 13 Φεβρουαρίου 2022. Επίσης, η ολοκληρωμένη σειρά ντοκιμαντέρ «The Beatles: Get Back» αναμένεται επίσης να κυκλοφορήσει σε Blu-rayTM στις 28 Φεβρουαρίου 2022.

Ο Peter Jackson εξήγησε πρόσφατα πώς αποκατέστησε τον ήχο στα τραγούδια των Beatles για τις ανάγκες του «Get Back».

«Για μένα η αποκατάσταση του ήχου είναι το πιο συναρπαστικό πράγμα. Προβήκαμε σε κάποιες τεράστιες καινοτομίες στον τομέα του ήχου. Αναπτύξαμε ένα σύστημα μηχανικής μάθησης με το οποίο μάθαμε πώς ακούγεται μια κιθάρα, πώς ακούγεται ένα μπάσο, πώς ακούγεται μια φωνή. Στην πραγματικότητα, μάθαμε στον υπολογιστή πώς ακούγεται ο John (Lennon) και πώς ακούγεται ο Paul (McCartney)», περιέγραψε.

«Έτσι μπορούμε να πάρουμε αυτά τα μονοφωνικά κομμάτια και να χωρίσουμε όλα τα όργανα και να ακούσουμε μόνο τα φωνητικά, τις κιθάρες. Βλέπεις τον Ringo (Starr) να παίζει τα ντραμς στο βάθος, αλλά δεν ακούς καθόλου τα ντραμς. Αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε remix πολύ καθαρά», είπε.