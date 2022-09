Beatles: Το «Revolver» επανακυκλοφορεί σε εκτεταμένες deluxe εκδόσεις

Η Special Edition του άλμπουμ «Revolver» των Beatles θα κυκλοφορήσει στις 28 Οκτωβρίου.

«Revolver»: Το άλμπουμ των Beatles του 1966 που άλλαξε τα πάντα. Το «Revolver», που έβγαλε τη δημοφιλή μουσική από τον άξονά της και εγκαινίασε μία νέα, έντονη εποχή πειραματικής, πρωτοποριακής ηχητικής ψυχεδέλειας, οδήγησε σε μια πολιτιστική αλλαγή και αποτέλεσε μία σημαντική στροφή στη δημιουργική εξέλιξη των ίδιων των Beatles. Με το «Revolver», ο John Lennon, ο Paul McCartney, ο George Harrison και ο Ringo Starr άνοιξαν μαζί πανιά σε μια νέα μουσική θάλασσα.

Στις 28 Οκτωβρίου, το «Revolver» θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως σε μια σειρά από όμορφα παρουσιασμένες, με νέα μίξη και εκτεταμένες ειδικές εκδόσεις από τις Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. Οι νέες στερεοφωνικές και Dolby Atmos μίξεις της Special Edition του πρώτου τραγουδιού του άλμπουμ «Taxman» κυκλοφορούν ψηφιακά παράλληλα με την έναρξη των προπαραγγελιών.

Τα 14 τραγούδια του άλμπουμ «Revolver» έχουν περάσει από νέα μίξη από τον παραγωγό Giles Martin και τον ηχολήπτη Sam Okell σε στερεοφωνικό και Dolby Atmos ήχο, ενώ η αρχική μονοφωνική μίξη του άλμπουμ προέρχεται από τη μονοφωνική master μαγνητοταινία του 1966. Η εντυπωσιακή νέα Special Edition του «Revolver» διαδέχεται τις διευρυμένες Special Editions των άλμπουμ «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» (2017), «The BEATLES» (White Album) (2018), «Abbey Road» (2019) και «Let It Be» (2021).

Όλες οι νέες κυκλοφορίες του «Revolver» διαθέτουν τη νέα στερεοφωνική μίξη του άλμπουμ, η οποία προέρχεται απευθείας από τις αρχικές τετρακάναλες master κασέτες. Ο ήχος αναδεικνύεται με εκπληκτική καθαρότητα με τη βοήθεια της πρωτοποριακής τεχνολογίας de-mixing που ανέπτυξε η βραβευμένη ομάδα ήχου με επικεφαλής τον Emile de la Rey της WingNut Films Productions Ltd. του Peter Jackson.

Η φυσική και ψηφιακή έκδοση του Super Deluxe πακέτου περιλαμβάνει επίσης την πρωτότυπη μονοφωνική μίξη του άλμπουμ, 28 αρχικές λήψεις από τις ηχογραφήσεις του «Revolver» και τρία home demos, καθώς και ένα EP τεσσάρων τραγουδιών με νέες στερεοφωνικές μίξεις και remastered πρωτότυπες μονοφωνικές μίξεις για τα «Paperback Writer» και «Rain». Η νέα μίξη Dolby Atmos του άλμπουμ θα κυκλοφορήσει και ψηφιακά.

Σε όλες τις μορφές, η Special Edition του «Revolver» θα διαθέτει το βραβευμένο με Grammy πρωτότυπο εξώφυλλο του άλμπουμ που δημιούργησε ο μακροχρόνιος φίλος των Beatles, ο Γερμανός μπασίστας και καλλιτέχνης Klaus Voormann. Το πανέμορφο βιβλίο των Super Deluxe εκδόσεων σε CD και βινύλιο περιλαμβάνει τον πρόλογο του Paul McCartney, μία εισαγωγή από τον Giles Martin, ένα στοχαστικό και διαφωτιστικό σημείωμα από τον Questlove, καθώς και διεισδυτικά κεφάλαια και λεπτομερείς σημειώσεις για τα τραγούδια από τον ιστορικό των Beatles, συγγραφέα και ραδιοφωνικό παραγωγό Kevin Howlett.

Το βιβλίο εμπλουτίζεται με σπάνιες και αδημοσίευτες φωτογραφίες, εικόνες από χειρόγραφους στίχους, κουτιά με κασέτες και αρχεία των ηχογραφήσεων που δεν έχουν δημοσιευθεί ποτέ στο παρελθόν, καθώς και με έντυπες διαφημίσεις από το 1966 και αποσπάσματα από το graphic novel «Birth of an icon: Revolver» του Voormann.

Μετά την κυκλοφορία τον Δεκέμβριο του 1965 του πρωτοποριακού άλμπουμ τους «Rubber Soul» και αφού ολοκλήρωσαν την περιοδεία εκείνης της χρονιάς, η απόφαση της τελευταίας στιγμής να ακυρωθούν τα σχέδια για τα γυρίσματα μίας ταινίας για τους Beatles με τίτλο «A Talent For Loving», έμελλε να επηρεάσει σημαντικά τη δημιουργία του «Revolver».

Ο χρόνος που είχε προβλεφθεί για τα γυρίσματα και την ηχογράφηση τραγουδιών για το soundtrack της ταινίας αφαιρέθηκε από το πρόγραμμα των Beatles, επιτρέποντας στο συγκρότημα να κάνει ένα διάλειμμα τεσσάρων μηνών πριν ξεκινήσουν οι ηχογραφήσεις του «Revolver». «Ένα πράγμα είναι σίγουρο», δήλωσε ο John Lennon λίγες εβδομάδες πριν από την επιστροφή του συγκροτήματος στο στούντιο, «το επόμενο άλμπουμ θα είναι πολύ διαφορετικό».

Στις 6 Απριλίου 1966, οι Beatles συγκεντρώθηκαν στο Studio Three των EMI Studios (που σήμερα ονομάζονται Abbey Road Studios) για την πρώτη ηχογράφηση του «Revolver». Πλαισιώνονταν από τον παραγωγό τους George Martin, τον ηχολήπτη Geoff Emerick και τον τεχνικό Ken Townsend και μπήκαν με φόρα, ξεκινώντας με το «Tomorrow Never Knows».

Η αιθέρια φωνή του John Lennon (που ακούγεται μέσω ενός περιστρεφόμενου ηχείου Leslie), οι καινοτόμες λούπες στη μαγνητοταινία – οι οποίες όταν επιταχύνονται παράγουν έναν ήχο παρόμοιο με το ουρλιαχτό ενός γλάρου – συναντούν τα καταιγιστικά ντραμς του Ringo Starr, τον ταμπουρά του George Harrison και ένα ανάποδο σόλο κιθάρας. Το «Tomorrow Never Knows» οδήγησε τους Beatles και τη δημοφιλή μουσική σε νέα συναρπαστικά εδάφη.

Σε μία συνέντευξη πριν από την κυκλοφορία του «Revolver» στις 5 Αυγούστου 1966, ο Paul McCartney εξήγησε στο NME: «Το κάναμε επειδή εγώ, τουλάχιστον, βαρέθηκα να κάνω ήχους που ο κόσμος μπορεί να ισχυριστεί ότι τους έχει ξανακούσει».

Η Special Edition του «Revolver» περιλαμβάνει επίσης την πρώτη ηχογράφηση του «Tomorrow Never Knows» των Beatles από την συνάντηση της 6ης Απριλίου και μία μονοφωνική μίξη που κυκλοφόρησε σε μικρό αριθμό δίσκων πριν το LP επανακυκλοφορήσει με τη σωστή έκδοση.

Την επόμενη ημέρα, οι Beatles επέστρεψαν στο Studio Three, ολοκλήρωσαν το μεγαλύτερο μέρος της ηχογράφησης του «Tomorrow Never Knows» και άρχισαν να δουλεύουν την πρώτη εκδοχή του «Got To Get You Into My Life». Όπως ακούγεται στο Sessions One της Special Edition, αυτή η ηχογράφηση είναι πολύ διαφορετική από το κομμάτι που κυκλοφόρησε. Η Special Edition του «Revolver» αναδεικνύει επίσης δύο ακόμη στάδια της εξέλιξης του τραγουδιού μία ακυκλοφόρητη μονοφωνική μίξη και μία ειδική μίξη που τονίζει τα overdubs από τρεις τρομπέτες και δύο τενόρα σαξόφωνα.

Μία από τις σημαντικότερες επιρροές του George Harrison στη δημιουργία τραγουδιών ακούγεται στο «Love You To». Την προηγούμενη χρονιά, το βαθύτερο ενδιαφέρον του για την ινδική μουσική και η εκμάθηση του σιτάρ τον είχαν φέρει σε επαφή με τον Ravi Shankar, ο οποίος έγινε στενός φίλος και περιστασιακός μουσικός συνεργάτης του.

Οι Beatles άρχισαν να ηχογραφούν το «Love You To» στο Studio Two στις 11 Απριλίου, την τρίτη επέτειο της κυκλοφορίας του «From Me To You» στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε συνδυασμό με το «Revolver» στο σύνολό του, το σύντομο διάστημα των τριών ετών που μεσολαβεί μεταξύ αυτών των τραγουδιών υπογραμμίζει την εκπληκτική δημιουργική εξέλιξη των Beatles.

«Ήταν ένα από τα πρώτα κομμάτια που έγραψα για σιτάρ», θυμήθηκε αργότερα ο George Harrison. «Ήταν το πρώτο τραγούδι όπου συνειδητά προσπάθησα να χρησιμοποιήσω το σιτάρ και την τάμπλα στο βασικό μέρος του κομματιού». Με τον George Harrison στο σιτάρ και στα φωνητικά, τον Paul McCartney στον ταμπουρά και στις αρμονίες και τον πανεπιστημιακό φοιτητή Anil Bhagwat στην τάμπλα, η περίπλοκη ενορχήστρωση του τραγουδιού έφτασε στην τελική εκδοχή της μετά από αρκετές ηχογραφήσεις.

Τα overdubs περιλάμβαναν ένα επιπλέον τμήμα με αρμονίες από τον Paul McCartney, το οποίο παραλείφθηκε από την έκδοση που κυκλοφόρησε αλλά τώρα εμφανίζεται σε μια μίξη του Take 7. Η Special Edition του «Revolver» περιλαμβάνει επίσης το Take 1 και μία αδημοσίευτη ηχογράφηση από μία πρόβα για το τραγούδι με τον George Harrison να παίζει σιτάρ και τον Paul McCartney να παίζει ταμπουρά.

Από τις 13 έως τις 16 Απριλίου, οι Beatles ηχογράφησαν στα Studios Two και Three το single «Paperback Writer» που κατέκτησε τα charts (με πολυεπίπεδες αρμονίες, riffing κιθάρες και τις βροντερές μπασογραμμές του Paul McCartney) και το B-side «Rain» (που προέκυψε με τη χρήση επιβραδυνόμενων μαγνητοφώνων για τις διαδικασίες της ηχογράφησης και της μίξης).

Πριν από την κυκλοφορία του single στις 10 Ιουνίου (30 Μαΐου στις ΗΠΑ), οι Beatles πέρασαν μερικές ημέρες μακριά από τις ηχογραφήσεις για να γυρίσουν διάφορες διαφημιστικές ταινίες για τα δύο τραγούδια με τον σκηνοθέτη Michael Lindsay-Hogg, ο οποίος αργότερα θα σκηνοθετούσε την ταινία «Let It Be».

Εκτός από τις νέες στερεοφωνικές μίξεις των τραγουδιών και τις αρχικές μονοφωνικές μίξεις, η Special Edition του «Revolver» περιέχει τα Takes 1 και 2 του «Paperback Writer» – Backing Track και δύο εκδοχές του Take 5 του «Rain»: η μία στην πραγματική ταχύτητα που το έπαιξαν οι Beatles και η άλλη, στην επιβραδυνόμενη πρωτοποριακή μίξη που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της πρωτότυπης έκδοσης.

Το πρώτο τραγούδι του άλμπουμ, το «Taxman», ηχογραφήθηκε σε τρεις συνεδρίες στο Studio Two τον Απρίλιο και τον Μάιο. Το «Taxman» είναι ένα από τα τρία τραγούδια του George Harrison στο άλμπουμ και εκφράζει την απογοήτευσή του για τον φορολογικό συντελεστή των «υπερπλουσίων» του Ηνωμένου Βασιλείου εκείνη την εποχή (90%), με μια αναφορά στη μουσική της τηλεοπτικής σειράς «Batman».

Σε μια δωδεκάωρη συνάντηση στις 20 Απριλίου, οι Beatles ηχογράφησαν και έκαναν τη μίξη της πρώτης εκδοχής του «And Your Bird Can Sing» (για αυτό το τραγούδι, η Special Edition περιλαμβάνει δύο ηχογραφήσεις της Version One/Take 2 και το Take 5 της Version Two), και στη συνέχεια άρχισαν να ηχογραφούν το «Taxman».

Επέστρεψαν στο τραγούδι την επόμενη ημέρα και έβαλαν την κιθάρα του George Harrison, το μπάσο του Paul McCartney και το δυναμικό σόλο του, καθώς και τα ντραμς και το cowbell του Ringo Starr. Η Special Edition του «Revolver» περιλαμβάνει επίσης το Take 11, με φαλτσέτα από τον John Lennon και τον Paul McCartney και με διαφορετικούς στίχους από την εκδοχή που κυκλοφόρησε.

Το «Yellow Submarine» ηχογραφήθηκε στις 26 Μαΐου και την 1η Ιουνίου στα στούντιο Three και Two, αντίστοιχα. Το εμβληματικό, ηλιόλουστο τραγούδι που έχει γίνει ιεροτελεστία για τα απανταχού παιδιά και είναι το αγαπημένο των νέων στην καρδιά, ξεκίνησε εντελώς διαφορετικά απ’ ό,τι τελείωσε.

Τα Μέρη 1 και 2 της δοκιμαστικής ηχογράφησης του «Yellow Submarine» στη Special Edition αποκαλύπτουν την εξέλιξη του τραγουδιού από έναν μάλλον θλιμμένο στίχο που τραγουδούσε ο John Lennon πάνω σε ακουστική κιθάρα – ” Στην πόλη όπου γεννήθηκα / Κανείς δεν νοιάστηκε, κανείς δεν νοιάστηκε…» – στη διασκευή του από τον John Lennon και τον Paul McCartney ώστε να ταιριάζει στο πιο χαρούμενο θέμα του ρεφρέν.

Η Special Edition του «Revolver» περιλαμβάνει επίσης το Take 4 του «Yellow Submarine» και τα τονισμένα ηχητικά εφέ (ένα πολυσύνθετο και χαρούμενο ηχητικό θαλασσινό τοπίο, που περιλαμβάνει το φτυάρισμα άμμου από τον Mal Evans και το τσούγκρισμα ποτηριών από τον Brian Jones) για να ταξιδέψουν οι ακροατές μαζί με τους Beatles στην εξέλιξη του τραγουδιού.

«Είχαμε αρχίσει πραγματικά να βρίσκουμε τους εαυτούς μας στο στούντιο», εξήγησε αργότερα ο Ringo Starr. «Τα τραγούδια γίνονταν πιο ενδιαφέροντα, οπότε μαζί με αυτό γίνονταν πιο ενδιαφέροντα και τα εφέ».

Η τελευταία ηχογράφηση του «Revolver» από τους Beatles πραγματοποιήθηκε στο Studio Two το βράδυ της 21ης Ιουνίου 1966 μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ας Ιουνίου, μόλις μία ημέρα πριν το συγκρότημα ταξιδέψει στο Μόναχο για να ξεκινήσει τη διεθνή καλοκαιρινή περιοδεία του.

Οι στίχοι για το «She Said She Said» βασίστηκαν στην ανάμνηση μίας περιπετειώδους ημέρας που είχαν περάσει οι Beatles στο Λος Άντζελες. Έχοντας λάβει τη βοήθεια του George Harrison για τη δημιουργία ενός εντελώς νέου τραγουδιού από κάποια ημιτελή κομμάτια, ο John Lennon ηγήθηκε του συγκροτήματος στις πρόβες και στην ηχογράφηση, ενώ το ρολόι μετρούσε αντίστροφα για το τέλος του χρόνο που είχαν στη διάθεσή τους.

Η Special Edition του «Revolver» περιέχει επίσης το home demo του John Lennon για το τραγούδι και την πρόβα του «She Said She Said», το Take 15 – Backing track, με την εισαγωγική ομιλία που αποκαλύπτει τα ευχάριστα πειράγματα μεταξύ των Beatles καθώς επεξεργάζονταν τη διασκευή (που αργότερα εξυμνήθηκε από τον συνθέτη και μαέστρο Leonard Bernstein ως «αξιοσημείωτη» με «πραγματικές εφευρέσεις»).

Μέχρι τις 4 το πρωί της 22ας Ιουνίου, οι Beatles είχαν τελειώσει το «She Said She Said», ολοκληρώνοντας έτσι τις ηχογραφήσεις του «Revolver». Οι τελικές μονοφωνικές και στερεοφωνικές μίξεις του άλμπουμ ολοκληρώθηκαν εκείνο το βράδυ και την επόμενη ημέρα οι Beatles ξεκίνησαν και πάλι την περιοδεία τους. Θα επέστρεφαν στο Abbey Road τον Νοέμβριο του 1966 για να ξεκινήσουν τις ηχογραφήσεις του «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band».

Το «Revolver» κυκλοφόρησε στις 5 Αυγούστου 1966 και παρέμεινε επτά εβδομάδες στο Νο. 1 του βρετανικού chart, ενώ ένα διπλό single A-side με τα «Eleanor Rigby» και «Yellow Submarine» βρέθηκε στην κορυφή του chart για τα singles του Ηνωμένου Βασιλείου για τέσσερις εβδομάδες τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.

Στις ΗΠΑ, η Capitol κυκλοφόρησε μία έκδοση του «Revolver» με 11 τραγούδια, η οποία διένυσε έξι εβδομάδες στο No. 1 του Billboard. Τα τραγούδια «I’m Only Sleeping», «And Your Bird Can Sing» και «Doctor Robert» είχαν ήδη συμπεριληφθεί στη βορειοαμερικανική έκδοση του άλμπουμ – συλλογή «Yesterday And Today» που κυκλοφόρησε από την Capitol τον Ιούνιο του 1996.

Το «Yesterday And Today» είχε αρχικά τυπωθεί με το περιβόητο «εξώφυλλο του χασάπη» (butcher cover), όπου τα μέλη των Beatles φωτογραφίζονται με ποδιές χασάπη, κρατώντας κομμάτια από κρέατα και διαμελισμένες παιδικές κούκλες, αλλά η διαμάχη πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ ανάγκασε την Capitol να ανακαλέσει και να επανεκτυπώσει πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα της μονοφωνικής και της στερεοφωνικής έκδοσης με μια συνηθισμένη φωτογραφία των Beatles γύρω από ένα μπαούλο.