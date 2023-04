Beatles: Στο φως η παλαιότερη γνωστή ηχογράφηση συναυλίας τους στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ένα σπάνιο ντοκουμέντο ηλικίας 60 ετών.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε η παλαιότερη γνωστή ηχογράφηση συναυλίας των Beatles στην πατρίδα τους, το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η συναυλία έλαβε χώρα στις 4 Απριλίου 1963 στο Οικοτροφείο Stowe στο Μπάκιγχαμσαϊρ της Αγγλίας, με το ανερχόμενο τότε συγκρότημα να τραγουδά για τους μαθητές στο θέατρο του σχολείου.

Εκείνη την εποχή ο John Lennon και ο Ringo Starr ήταν 22 ετών, ενώ ο Paul McCartney και ο George Harrison ήταν 20 ετών.

Διαφήμιση

Τους Beatles είχε καλέσει στο Stowe ο μαθητής David Moores, ο οποίος είχε γράψει ένα γράμμα στον μάνατζερ του συγκροτήματος Brian Epstein.

Ο Epstein, αναγνωρίζοντας ίσως τη σύνδεση με μια σημαντική οικογένεια του Λίβερπουλ – η οικογένεια Moores ήταν ιδιοκτήτρια της εταιρείας ποδοσφαιρικών στοιχημάτων και πρακτορείων στοιχημάτων Littlewoods – συμφώνησε στη διεξαγωγή της συναυλίας έναντι αμοιβής 100 λιρών, και ο Moores συγκέντρωσε τα χρήματα πουλώντας εισιτήρια στους συμμαθητές του.

Η ηχογράφηση διάρκειας μίας ώρας έγινε από έναν άλλον μαθητή του οικοτροφείου, τον 15χρονο John Bloomfield, ο οποίος ήταν δηλωμένος λάτρης της τεχνολογίας και ήθελε να δοκιμάσει ένα νέο μαγνητόφωνο.

Η ηχογράφηση, που αποκαλύφθηκε στην εκπομπή «Front Row» του BBC Radio 4, ξεκινά με τους Beatles να τραγουδούν το «I Saw Her Standing There» και στη συνέχεια να περνούν στο «Too Much Monkey Business» του Chuck Berry.

Σύμφωνα με το BBC, η ηχογράφηση «αποτυπώνει τη γοητεία της σφιχτοδεμένης ζωντανής εμφάνισης των Beatles με ένα συνδυασμό του ρεπερτορίου τους στα club με R&B διασκευές και την έναρξη της συνεργασίας Lennon/McCartney στη δημιουργία τραγουδιών, με κομμάτια από το πρώτο άλμπουμ τους «Please Please Me», το οποίο είχε κυκλοφορήσει μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα, στις 22 Μαρτίου».

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Η τελευταία συναυλία των Beatles κυκλοφορεί στις υπηρεσίες streaming

Ο ιστορικός των Beatles, Mark Lewisohn, σχολιάζει για την ανακάλυψη της ηχογράφησης: «Η ευκαιρία που παρουσιάζει αυτή η μαγνητοταινία, η οποία βρέθηκε εντελώς ξαφνικά, είναι φανταστική, γιατί τους ακούμε ακριβώς στο μεταίχμιο του άλματος προς την απόλυτη παγκόσμια φήμη. Και σε εκείνο το σημείο, όλες οι ηχογραφήσεις του κοινού καλύπτονται από κραυγές».

«Έτσι, εδώ είναι μία ευκαιρία να τους ακούσουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε ένα περιβάλλον όπου θα μπορούσαν να τους ακούσουν και όπου η μαγνητοταινία τους αποτυπώνει πραγματικά σωστά, σε μια εποχή όπου μπορούν να κάνουν και πειράγματα με το κοινό», συνεχίζει.

Το μικρόφωνο παίρνει το ως επί το πλείστον ανδρικό κοινό που ζητάει φωνάζοντας τραγούδια και είναι καίριας σημασίας, όπως σημειώνει το BBC, το γεγονός ότι η ηχογράφηση δεν πνίγεται από τις κραυγές που ήταν σήμα κατατεθέν της «Beatlemania»

«Νομίζω ότι είναι μία απίστευτα σημαντική ηχογράφηση. Kαι ελπίζω ότι κάτι καλό και εποικοδομητικό και δημιουργικό θα συμβεί τελικά με αυτήν», προσθέτει ο Lewisohn.